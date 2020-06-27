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Карпаты – Львов смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 17:00 мск
КарпатыЛьвов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карпаты и Львов, которое состоится 27 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карпаты
Львов
Львов
Львов
31 Украина вр Олег Кудрик  
24 Украина зщ Владислав Дубинчак  
30 Грузия зщ Андро Гиоргадзе
74'
82 Украина зщ Denys Sliusar  
20 Украина пз Владимир Танчик
74'
33 Украина пз Владимир Якимец  
74 Украина пз Алексей Сич  
76 Украина пз Остап Притула  
8 Украина пз Алексей Хахлёв  
14 Украина пз Артём Козак
57'
17 Молдавия нп Александр Бойчук
58'
85 Украина пз Василий Рунич
57'
13 Украина нп Ярослав Деда
58'
22 Украина пз Юрий Тлумак
74'
70 Украина пз Максим Хлань
74'
23 Украина вр Богдан Сарнавский  
21 Украина зщ Игорь Гончар
71'
22 Украина зщ Антон Братков  
33 Украина зщ Сергей Борзенко  
96 Бразилия пз Рафаэль Сабино
46'
93 Украина пз Ярослав Богунов
80'
95 Франция пз Жоэль Бопесу
83'
7 Бразилия нп Росарио дос Сантос  
9 Украина нп Никита Татарков  
14 Бразилия нп Матеус Яковелли  
10 Бразилия нп Альваро Таварес  
5 Украина зщ Владислав Приймак
46'
90 Украина зщ Сергей Люлька
71'
19 Бразилия нп Ренан Оливейра
80'
20 Украина зщ Егор Клименчук
83'
Запасные
28 вр Nazar-Stefan Sass  
43 Украина зщ Oleh Bereza  
97 пз Vitaliy Silchenko  
60 Украина нп Yaroslav Karabin  
94 Украина вр Герман Пеньков  
35 Украина зщ Юрий Кравчук  
18 Бразилия пз Велвес  
17 Украина пз Никита Ходаковский  
30 Бразилия пз Жонатан Лима  
Главные тренеры
Украина Роман Николаевич Санжар      
Грузия Георгий Цецадзе      
История личных встреч
2020 14 марта Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 1 Львов1 : 1Карпаты
2020 8 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Львов0 : 0Карпаты
2020 19 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 11 Карпаты0 : 0Львов
2019 3 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Карпаты0 : 1Львов
2019 22 сентября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Львов1 : 1Карпаты
2008/09 26 мая Украина - Премьер-лига Тур 30 Карпаты2 : 1Львов
2008/09 15 ноября Украина - Премьер-лига Тур 15 Львов2 : 4Карпаты

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