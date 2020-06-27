Карпаты – Львов смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 28-й турНачало 27 июня 2020г в 17:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карпаты и Львов, которое состоится 27 июня 2020 года в 17:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, Плей-офф чемпионов, 06-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карпаты
Львов
Львов
Львов
|31
|вр
|Олег Кудрик
|24
|зщ
|Владислав Дубинчак
|30
|зщ
|Андро Гиоргадзе
|
74'
|82
|зщ
|Denys Sliusar
|20
|пз
|Владимир Танчик
|
74'
|33
|пз
|Владимир Якимец
|74
|пз
|Алексей Сич
|76
|пз
|Остап Притула
|8
|пз
|Алексей Хахлёв
|14
|пз
|Артём Козак
|
57'
|17
|нп
|Александр Бойчук
|
58'
|85
|пз
|Василий Рунич
|
57'
|13
|нп
|Ярослав Деда
|
58'
|22
|пз
|Юрий Тлумак
|
74'
|70
|пз
|Максим Хлань
|
74'
|23
|вр
|Богдан Сарнавский
|21
|зщ
|Игорь Гончар
|
71'
|22
|зщ
|Антон Братков
|33
|зщ
|Сергей Борзенко
|96
|пз
|Рафаэль Сабино
|
46'
|93
|пз
|Ярослав Богунов
|
80'
|95
|пз
|Жоэль Бопесу
|
83'
|7
|нп
|Росарио дос Сантос
|9
|нп
|Никита Татарков
|14
|нп
|Матеус Яковелли
|10
|нп
|Альваро Таварес
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|
46'
|90
|зщ
|Сергей Люлька
|
71'
|19
|нп
|Ренан Оливейра
|
80'
|20
|зщ
|Егор Клименчук
|
83'
Запасные
|28
|вр
|Nazar-Stefan Sass
|43
|зщ
|Oleh Bereza
|97
|пз
|Vitaliy Silchenko
|60
|нп
|Yaroslav Karabin
|94
|вр
|Герман Пеньков
|35
|зщ
|Юрий Кравчук
|18
|пз
|Велвес
|17
|пз
|Никита Ходаковский
|30
|пз
|Жонатан Лима
Главные тренеры
|Роман Николаевич Санжар
|Георгий Цецадзе
История личных встреч
|2020
|14 марта
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 1
|1 : 1
|2020
|8 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|0 : 0
|2020
|19 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 11
|0 : 0
|2019
|3 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|0 : 1
|2019
|22 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 1
|2008/09
|26 мая
|Украина - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|2008/09
|15 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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