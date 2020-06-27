Айнтрахт – Падерборн смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Айнтрахт и Падерборн, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Падерборн 07
Падерборн
|1
|вр
|Кевин Трапп
|2
|зщ
|Эван Н'Дика
|13
|зщ
|Мартин Хинтереггер
|19
|зщ
|Давид Абрахам
|24
|зщ
|Данни да Коста
|17
|пз
|Себастьян Роде
|28
|пз
|Доминик Кор
|
78'
|15
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Филип Костич
|33
|нп
|Андре Силва
|
66'
|9
|нп
|Бас Дост
|
78'
|8
|пз
|Джибриль Соу
|
66'
|6
|пз
|Джонатан де Гузман
|
78'
|39
|нп
|Гонсало Пасьенса
|
78'
|17
|вр
|Леопольд Цингерле
|20
|зщ
|Лоран Жанс
|22
|зщ
|Кристофер Антви-Адджей
|29
|зщ
|Джамилу Коллинс
|15
|зщ
|Лука Килиан
|
75'
|39
|пз
|Себастиан Василиадис
|19
|пз
|Абдельхамид Сабири
|
87'
|11
|пз
|Свен Михель
|25
|пз
|Мохамед Дрегер
|
85'
|18
|нп
|Деннис Србени
|
66'
|7
|нп
|Марлон Риттер
|
75'
|31
|пз
|Бен Цолински
|
66'
|9
|пз
|Кай Прёгер
|
75'
|6
|пз
|Самуэль Фридйонссон
|
75'
|38
|пз
|Геррит Хольтман
|
85'
|26
|пз
|Энтони Эванс
|
87'
Запасные
|32
|вр
|Фредерик Реннов
|23
|зщ
|Марко Русс
|22
|зщ
|Тимоти Чэндлер
|5
|пз
|Желсон Фернандеш
|11
|пз
|Мият Гачинович
|3
|пз
|Штефан Ильзанкер
|21
|вр
|Янник Хут
|12
|пз
|Доминик Билогревич
|32
|нп
|Деннис Ястржембски
|30
|нп
|Штрели Мамба
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|2019/20
|22 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|2014/15
|14 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 0
|2014/15
|19 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|3 : 1
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