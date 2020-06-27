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Айнтрахт – Падерборн смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Айнтрахт Падерборн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Айнтрахт и Падерборн, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Падерборн 07
Падерборн
1 Германия вр Кевин Трапп  
2 Франция зщ Эван Н'Дика  
13 Австрия зщ Мартин Хинтереггер  
19 Аргентина зщ Давид Абрахам  
24 Германия зщ Данни да Коста  
17 Германия пз Себастьян Роде  
28 Германия пз Доминик Кор
78'
15 Япония пз Даити Камада  
10 Сербия пз Филип Костич  
33 Португалия нп Андре Силва
66'
9 Нидерланды нп Бас Дост
78'
8 Швейцария пз Джибриль Соу
66'
6 Нидерланды пз Джонатан де Гузман
78'
39 Португалия нп Гонсало Пасьенса
78'
17 Германия вр Леопольд Цингерле  
20 Люксембург зщ Лоран Жанс  
22 Германия зщ Кристофер Антви-Адджей  
29 Нигерия зщ Джамилу Коллинс  
15 Германия зщ Лука Килиан
75'
39 Греция пз Себастиан Василиадис  
19 Германия пз Абдельхамид Сабири
87'
11 Германия пз Свен Михель  
25 Тунис пз Мохамед Дрегер
85'
18 Германия нп Деннис Србени
66'
7 Германия нп Марлон Риттер
75'
31 Германия пз Бен Цолински
66'
9 Германия пз Кай Прёгер
75'
6 Исландия пз Самуэль Фридйонссон
75'
38 Германия пз Геррит Хольтман
85'
26 Англия пз Энтони Эванс
87'
Запасные
32 Дания вр Фредерик Реннов  
23 Германия зщ Марко Русс  
22 США зщ Тимоти Чэндлер  
5 Швейцария пз Желсон Фернандеш  
11 Сербия пз Мият Гачинович  
3 Австрия пз Штефан Ильзанкер  
21 Германия вр Янник Хут  
12 Хорватия пз Доминик Билогревич  
32 Германия нп Деннис Ястржембски  
30 Германия нп Штрели Мамба  
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер      
Германия Штеффен Баумгарт      
История личных встреч
2019/20 22 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Падерборн 072 : 1Айнтрахт Ф
2014/15 14 марта Германия - Бундеслига Тур 25 Айнтрахт Ф4 : 0Падерборн 07
2014/15 19 октября Германия - Бундеслига Тур 8 Падерборн 073 : 1Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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