Аугсбург – Лейпциг смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аугсбург и Лейпциг, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
|21
|вр
|Томаш Коубек
|31
|зщ
|Филипп Макс
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|18
|зщ
|Тин Едвай
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|25
|пз
|Карлос Груэсо
|8
|пз
|Рани Хедира
|
75'
|28
|пз
|Андре Хан
|
64'
|27
|нп
|Альфред Финнбогасон
|
64'
|16
|нп
|Рубен Варгас
|
85'
|23
|нп
|Марко Рихтер
|
85'
|36
|зщ
|Рис Оксфорд
|
64'
|9
|нп
|Серхио Кордова
|
64'
|5
|зщ
|Марек Сухи
|
75'
|17
|пз
|Ноа-Джоэль Саренрен-Базее
|
85'
|29
|пз
|Эдуард Лёвен
|
85'
|28
|вр
|Ивон-Ландри Мвого
|6
|зщ
|Ибраима Конате
|3
|зщ
|Анхелиньо
|22
|зщ
|Норди Мукиэле
|23
|зщ
|Марцель Хальстенберг
|5
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|8
|пз
|Амаду Айдара
|
83'
|14
|пз
|Тайлер Адамс
|
87'
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|25
|пз
|Даниэль Ольмо
|
74'
|11
|нп
|Тимо Вернер
|
82'
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|
74'
|41
|Деннис Борковски
|
82'
|44
|пз
|Кевин Кампль
|
83'
|53
|пз
|Том Краус
|
87'
Запасные
|13
|вр
|Фабиан Гифер
|2
|зщ
|Штефан Лихтштайнер
|15
|зщ
|Йозо Станич
|10
|пз
|Даниэль Байер
|33
|вр
|Филипп Чаунер
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|17
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Хайко Херрлих
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|3 : 1
|2018/19
|2 апреля
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|2018/19
|9 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 0
|2018/19
|20 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 0
|2017/18
|9 февраля
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 0
|2017/18
|19 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|2016/17
|3 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 2
|2016/17
|30 сентября
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 1
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