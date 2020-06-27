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Аугсбург – Лейпциг смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Аугсбург Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аугсбург и Лейпциг, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
21 Чехия вр Томаш Коубек  
31 Германия зщ Филипп Макс  
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеу  
18 Хорватия зщ Тин Едвай  
19 Германия зщ Феликс Удуохай  
25 Эквадор пз Карлос Груэсо  
8 Германия пз Рани Хедира
75'
28 Германия пз Андре Хан
64'
27 Исландия нп Альфред Финнбогасон
64'
16 Швейцария нп Рубен Варгас
85'
23 Германия нп Марко Рихтер
85'
36 Англия зщ Рис Оксфорд
64'
9 Венесуэла нп Серхио Кордова
64'
5 Чехия зщ Марек Сухи
75'
17 Нигерия пз Ноа-Джоэль Саренрен-Базее
85'
29 Германия пз Эдуард Лёвен
85'
28 Швейцария вр Ивон-Ландри Мвого  
6 Франция зщ Ибраима Конате  
3 Испания зщ Анхелиньо  
22 Франция зщ Норди Мукиэле  
23 Германия зщ Марцель Хальстенберг  
5 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано  
8 Мали пз Амаду Айдара
83'
14 США пз Тайлер Адамс
87'
10 Швеция пз Эмиль Форсберг  
25 Испания пз Даниэль Ольмо
74'
11 Германия нп Тимо Вернер
82'
18 Франция пз Кристофер Нкунку
74'
41 Германия   Деннис Борковски
82'
44 Словения пз Кевин Кампль
83'
53 Германия пз Том Краус
87'
Запасные
13 Германия вр Фабиан Гифер  
2 Швейцария зщ Штефан Лихтштайнер  
15 Хорватия зщ Йозо Станич  
10 Германия пз Даниэль Байер  
33 Германия вр Филипп Чаунер  
16 Германия зщ Лукас Клостерман  
4 Венгрия зщ Вилли Орбан  
27 Австрия пз Конрад Лаймер  
17 Англия нп Адемола Лукман  
Главные тренеры
Германия Хайко Херрлих      
Германия Юлиан Нагельсман      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг3 : 1Аугсбург
2018/19 2 апреля Кубок Германии 1/4 финала Аугсбург1 : 2 ДВРБ Лейпциг
2018/19 9 марта Германия - Бундеслига Тур 25 РБ Лейпциг0 : 0Аугсбург
2018/19 20 октября Германия - Бундеслига Тур 8 Аугсбург0 : 0РБ Лейпциг
2017/18 9 февраля Германия - Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг2 : 0Аугсбург
2017/18 19 сентября Германия - Бундеслига Тур 5 Аугсбург1 : 0РБ Лейпциг
2016/17 3 марта Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург2 : 2РБ Лейпциг
2016/17 30 сентября Германия - Бундеслига Тур 6 РБ Лейпциг2 : 1Аугсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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