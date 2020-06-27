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Унион – Фортуна смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 16:30 мск
УнионФортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Унион и Фортуна, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Фортуна
Дюссельдорф
1 Польша вр Рафал Гикевич  
14 Германия зщ Кен Райхель  
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек  
5 Германия зщ Марвин Фридрих  
28 Австрия зщ Кристофер Триммель  
15 Германия пз Мариус Бюльтер
82'
23 Германия пз Феликс Кроос
62'
8 Германия пз Джошуа Мес
62'
21 Германия пз Гриша Прёмель
66'
34 Германия пз Кристиан Гентнер  
11 Нигерия нп Энтони Уджа
62'
18 Турция пз Юнус Малли
62'
24 Германия пз Мануэль Шмидебах
62'
20 Нигерия нп Сулейман Абдуллахи
62'
27 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
66'
29 Германия пз Михаэль Паренсен
82'
33 Германия вр Флориан Кастенмайер  
5 Турция зщ Кан Айхан  
13 Германия зщ Адам Бодзек
62'
23 Германия зщ Нико Гисельман
62'
19 Дания зщ Матиас Занка Йоргенсен
29'
15 Германия пз Эрик Томми  
22 Австрия пз Кевин Штёгер  
25 Германия пз Маттиас Циммерман  
20 Германия нп Стивен Скрыбски
62'
11 Турция нп Кенан Караман
74'
28 Германия нп Роувен Хеннингс  
3 Германия зщ Андре Хоффман
29'
29 Австрия зщ Маркус Зуттнер
62'
6 США пз Альфредо Моралес
62'
9 Польша нп Давид Ковнацки
62'
39 Германия пз Жан Циммер
74'
Запасные
12 Дания вр Якоб Буск  
3 Сербия зщ Невен Суботич  
17 Австрия пз Флориан Флеккер  
26 Германия пз Юлиус Каде  
1 Германия вр Михаэль Рензинг  
32 Германия зщ Робин Бормут  
10 Косово пз Валон Бериша  
31 Германия пз Марсель Зоботтка  
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер      
Германия Уве Рёслер      
История личных встреч
2019/20 22 декабря Германия - Бундеслига Тур 17 Фортуна2 : 1Унион
2017/18 10 февраля Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Унион3 : 1Фортуна
2017/18 10 сентября Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Фортуна3 : 2Унион
2016/17 9 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Фортуна2 : 2Унион
2016/17 29 октября Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Унион0 : 1Фортуна
2015/16 12 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Фортуна0 : 3Унион
2015/16 26 июля Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Унион1 : 1Фортуна
2014/15 19 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Фортуна1 : 0Унион
2014/15 8 августа Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Унион1 : 1Фортуна

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