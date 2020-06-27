Унион – Фортуна смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Немецкая Бундеслига 2019/20 | 34-й турНачало 27 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Унион и Фортуна, которое состоится 27 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, Бундеслига 2019/20, 34-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Фортуна
Дюссельдорф
|1
|вр
|Рафал Гикевич
|14
|зщ
|Кен Райхель
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|пз
|Мариус Бюльтер
|
82'
|23
|пз
|Феликс Кроос
|
62'
|8
|пз
|Джошуа Мес
|
62'
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|
66'
|34
|пз
|Кристиан Гентнер
|11
|нп
|Энтони Уджа
|
62'
|18
|пз
|Юнус Малли
|
62'
|24
|пз
|Мануэль Шмидебах
|
62'
|20
|нп
|Сулейман Абдуллахи
|
62'
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|
66'
|29
|пз
|Михаэль Паренсен
|
82'
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|5
|зщ
|Кан Айхан
|13
|зщ
|Адам Бодзек
|
62'
|23
|зщ
|Нико Гисельман
|
62'
|19
|зщ
|Матиас Занка Йоргенсен
|
29'
|15
|пз
|Эрик Томми
|22
|пз
|Кевин Штёгер
|25
|пз
|Маттиас Циммерман
|20
|нп
|Стивен Скрыбски
|
62'
|11
|нп
|Кенан Караман
|
74'
|28
|нп
|Роувен Хеннингс
|3
|зщ
|Андре Хоффман
|
29'
|29
|зщ
|Маркус Зуттнер
|
62'
|6
|пз
|Альфредо Моралес
|
62'
|9
|нп
|Давид Ковнацки
|
62'
|39
|пз
|Жан Циммер
|
74'
Запасные
|12
|вр
|Якоб Буск
|3
|зщ
|Невен Суботич
|17
|пз
|Флориан Флеккер
|26
|пз
|Юлиус Каде
|1
|вр
|Михаэль Рензинг
|32
|зщ
|Робин Бормут
|10
|пз
|Валон Бериша
|31
|пз
|Марсель Зоботтка
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Уве Рёслер
История личных встреч
|2019/20
|22 декабря
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|2017/18
|10 февраля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|3 : 1
|2017/18
|10 сентября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|3 : 2
|2016/17
|9 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 28
|2 : 2
|2016/17
|29 октября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|2015/16
|12 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|0 : 3
|2015/16
|26 июля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|2014/15
|19 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|1 : 0
|2014/15
|8 августа
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
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