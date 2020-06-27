Лидс – Фулхэм смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й турНачало 27 июня 2020г в 17:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лидс и Фулхэм, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпион Лига 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Иллан Меслье
|5
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|6
|зщ
|Лиам Купер
|15
|пз
|Стюарт Даллас
|23
|пз
|Калвин Филлипс
|22
|пз
|Джек Харрисон
|
83'
|43
|пз
|Матеуш Клих
|
80'
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
|
46'
|11
|нп
|Тайлер Робертс
|17
|нп
|Элдер Кошта
|
46'
|19
|пз
|Пабло Эрнандес
|
46'90+2'
|10
|нп
|Эгзиян Алиоски
|
46'
|3
|зщ
|Барри Дуглас
|
80'
|7
|нп
|Иан Поведа
|
83'
|46
|пз
|Джейми Шаклтон
|
90+2'
|12
|вр
|Марек Родак
|3
|зщ
|Майкл Гектор
|4
|зщ
|Денис Одои
|23
|зщ
|Джо Брайан
|
75'
|13
|зщ
|Тим Рим
|18
|пз
|Гарри Артер
|
63'
|21
|пз
|Харрисон Рид
|14
|пз
|Бобби Рид
|
75'
|10
|пз
|Томас Кейрни
|
75'
|24
|пз
|Антони Кнокар
|
70'
|9
|нп
|Александр Митрович
|7
|пз
|Нескенс Кебано
|
63'
|19
|нп
|Иван Кавалейру
|
70'
|20
|зщ
|Максим Ле Маршан
|
75'
|25
|пз
|Джошуа Онома
|
75'
|8
|пз
|Стефан Йохансен
|
75'
Запасные
|30
|вр
|Камиль Мязек
|34
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|28
|зщ
|Гаэтано Берарди
|48
|пз
|Джордан Стивенс
|1
|вр
|Маркус Беттинелли
|22
|зщ
|Сайрус Кристи
|43
|зщ
|Стивен Сессейон
|6
|пз
|Кевин Макдональд
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Скотт Паркер
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 1
|2017/18
|3 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 0
|2017/18
|15 августа
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|0 : 0
|2016/17
|7 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|1 : 1
|2016/17
|16 августа
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 1
|2015/16
|23 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 1
|2015/16
|21 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|2014/15
|18 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 3
|2014/15
|13 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 1
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