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Лидс – Фулхэм смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 17:00 мск
ЛидсФулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лидс и Фулхэм, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпион Лига 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Фулхэм
Лондон
1 Франция вр Иллан Меслье  
5 Англия зщ Бен Уайт  
2 Англия зщ Люк Эйлинг  
6 Шотландия зщ Лиам Купер  
15 Северная Ирландия пз Стюарт Даллас  
23 Англия пз Калвин Филлипс  
22 Англия пз Джек Харрисон
83'
43 Польша пз Матеуш Клих
80'
9 Англия нп Патрик Бэмфорд
46'
11 Уэльс нп Тайлер Робертс  
17 Португалия нп Элдер Кошта
46'
19 Испания пз Пабло Эрнандес
46'90+2'
10 Северная Македония нп Эгзиян Алиоски
46'
3 Шотландия зщ Барри Дуглас
80'
7 Англия нп Иан Поведа
83'
46 Англия пз Джейми Шаклтон
90+2'
12 Словакия вр Марек Родак  
3 Ямайка зщ Майкл Гектор  
4 Бельгия зщ Денис Одои  
23 Англия зщ Джо Брайан
75'
13 США зщ Тим Рим  
18 Ирландия пз Гарри Артер
63'
21 Англия пз Харрисон Рид  
14 Ямайка пз Бобби Рид
75'
10 Шотландия пз Томас Кейрни
75'
24 Франция пз Антони Кнокар
70'
9 Сербия нп Александр Митрович  
7 ДР Конго пз Нескенс Кебано
63'
19 Португалия нп Иван Кавалейру
70'
20 Франция зщ Максим Ле Маршан
75'
25 Англия пз Джошуа Онома
75'
8 Норвегия пз Стефан Йохансен
75'
Запасные
30 Польша вр Камиль Мязек  
34 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк  
28 Швейцария зщ Гаэтано Берарди  
48 Англия пз Джордан Стивенс  
1 Англия вр Маркус Беттинелли  
22 Ирландия зщ Сайрус Кристи  
43 Англия зщ Стивен Сессейон  
6 Шотландия пз Кевин Макдональд  
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса      
Англия Скотт Паркер      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Фулхэм2 : 1Лидс Юнайтед
2017/18 3 апреля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Фулхэм2 : 0Лидс Юнайтед
2017/18 15 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Лидс Юнайтед0 : 0Фулхэм
2016/17 7 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм1 : 1Лидс Юнайтед
2016/17 16 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Лидс Юнайтед1 : 1Фулхэм
2015/16 23 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Лидс Юнайтед1 : 1Фулхэм
2015/16 21 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Фулхэм1 : 1Лидс Юнайтед
2014/15 18 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Фулхэм0 : 3Лидс Юнайтед
2014/15 13 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Лидс Юнайтед0 : 1Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

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