Неман – Динамо Брест смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-турНачало 27 июня 2020г в 18:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Неман и Динамо Брест, которое состоится 27 июня 2020 года в 18:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
|91
|вр
|Дмитрий Дударь
|14
|зщ
|Олег Мурачёв
|23
|зщ
|Артур Слабашевич
66'
|28
|зщ
|Даниэль Стойкович
|4
|зщ
|Андрей Васильев
|7
|пз
|Гегам Кадимян
|18
|пз
|Павел Забелин
|24
|пз
|Андрей Якимов
|11
|пз
|Валерий Жуковский
59'
|45
|нп
|Зоран Марушич
|13
|нп
|Глеб Рассадкин
90+2'
|3
|зщ
|Георгий Кантария
59'
|25
|зщ
|Евгений Лешко
66'
|78
|пз
|Максим Яблонский
90+2'
|1
|вр
|Сергей Игнатович
|2
|зщ
|Габи Кики
|34
|зщ
|Евгений Хачериди
|5
|зщ
|Кирилл Печенин
|21
|зщ
|Олег Веретило
|19
|пз
|Александр Нойок
79'
|7
|пз
|Артём Быков
|15
|пз
|Сергей Кисляк
|23
|нп
|Евгений Шевченко
46'
|51
|нп
|Денис Лаптев
|62
|нп
|Михаил Гордейчук
62'
|10
|нп
|Артём Милевский
46'
|88
|пз
|Павел Савицкий
62'
|13
|зщ
|Максим Витус
79'
Запасные
|1
|вр
|Артур Малиевский
|87
|пз
|Владислав Яцкевич
|9
|пз
|Роман Пасевич
|8
|пз
|Эмир Шигайбаев
|10
|нп
|Владимир Коваль
|29
|нп
|Дмитрий Иванов
|71
|вр
|Aleksandr Naumovich
|16
|вр
|Gleb Tretyak
|9
|пз
|Сергей Кривец
|33
|нп
|Всеволод Садовский
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
|2019
|5 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|0 : 1
|2019
|25 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|6 : 1
|2018
|2 декабря
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 3
|2018
|7 июля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|2017
|4 ноября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 2
|2017
|21 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 2
|2016
|19 августа
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|0 : 4
|2016
|23 апреля
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|2 : 0
|2015
|26 октября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|2 : 1
|2015
|21 июня
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 3
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