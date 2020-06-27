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Неман – Динамо Брест смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур 
Начало 27 июня 2020г в 18:30 мск
НеманДинамо Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Неман и Динамо Брест, которое состоится 27 июня 2020 года в 18:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
91БеларусьврДмитрий Дударь
14РоссиязщОлег Мурачёв
23БеларусьзщАртур Слабашевич
66'
28СербиязщДаниэль Стойкович
4РоссиязщАндрей Васильев
7АрменияпзГегам Кадимян
18БеларусьпзПавел Забелин
24БеларусьпзАндрей Якимов
11БеларусьпзВалерий Жуковский
59'
45СербиянпЗоран Марушич
13БеларусьнпГлеб Рассадкин
90+2'
3ГрузиязщГеоргий Кантария
59'
25БеларусьзщЕвгений Лешко
66'
78БеларусьпзМаксим Яблонский
90+2'
1БеларусьврСергей Игнатович
2КамерунзщГаби Кики
34УкраиназщЕвгений Хачериди
5БеларусьзщКирилл Печенин
21БеларусьзщОлег Веретило
19УкраинапзАлександр Нойок
79'
7БеларусьпзАртём Быков
15БеларусьпзСергей Кисляк
23БеларусьнпЕвгений Шевченко
46'
51БеларусьнпДенис Лаптев
62БеларусьнпМихаил Гордейчук
62'
10УкраинанпАртём Милевский
46'
88БеларусьпзПавел Савицкий
62'
13БеларусьзщМаксим Витус
79'
Запасные
1БеларусьврАртур Малиевский
87БеларусьпзВладислав Яцкевич
9БеларусьпзРоман Пасевич
8КиргизияпзЭмир Шигайбаев
10УкраинанпВладимир Коваль
29БеларусьнпДмитрий Иванов
71БеларусьврAleksandr Naumovich
16БеларусьврGleb Tretyak
9БеларусьпзСергей Кривец
33БеларусьнпВсеволод Садовский
Главные тренеры
БеларусьИгорь Николаевич Ковалевич
БеларусьСергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
2019 5 октября Беларусь - Высшая лига Тур 24 Неман0 : 1Динамо-Брест
2019 25 мая Беларусь - Высшая лига Тур 9 Динамо-Брест6 : 1Неман
2018 2 декабря Беларусь - Высшая лига Тур 30 Неман0 : 3Динамо-Брест
2018 7 июля Беларусь - Высшая лига Тур 15 Динамо-Брест1 : 0Неман
2017 4 ноября Беларусь - Высшая лига Тур 28 Неман0 : 2Динамо-Брест
2017 21 июня Беларусь - Высшая лига Тур 13 Динамо-Брест0 : 2Неман
2016 19 августа Беларусь - Высшая лига Тур 19 Неман0 : 4Динамо-Брест
2016 23 апреля Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо-Брест2 : 0Неман
2015 26 октября Беларусь - Высшая лига Тур 24 Неман2 : 1Динамо-Брест
2015 21 июня Беларусь - Высшая лига Тур 11 Динамо-Брест1 : 3Неман

Отзывы и комментарии к матчу

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