Урал – Тамбов смотреть онлайн 28 июня 2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Урал – Тамбов на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 16-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! «Урал» на своём поле обыграл «Тамбов» — 2:1. У хозяев дубль оформил Бикфалви, а гости ответили голом Костюкова. Команда Дмитрия Парфёнова одержала важную победу и закрепилась в середине турнирной таблицы РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+4' Александр Филин Филин в центре поля сыграл рукой и помешал уральцам организовать атаку. Жёлтая карточка.

90+2' Валерий Чуперка Чуперка на эмоциях пнул по угловому флажку. Арбитр показал жёлтую карточку.

90' Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' Обухов выиграл борьбу в штрафной и пробил головой! Годзюр на месте.

86' Игорь Юрганов Юрганов в игре.

86' Адесойе Ойеволе Ойеволе покинул поле.

86' Хасан Мамтов Мамтов вышел вместо Карасева.

86' Павел Карасев Двойная замена у «Тамбова».

85' Чуперка! На скорости дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч пролетел чуть выше цели.

83' Эрик Бикфалви Удаление у «Урала»! Бикфалви в центре поля врезал по ногам Федчуку — это вторая жёлтая карточка для Эрика за одну минуту.

82' Эрик Бикфалви Бикфалви в верховой борьбе отмахнулся и попал Ойеволе по голове. Жёлтая карточка.

81' Александр Каплиенко Каплиенко вошёл в игру.

81' Алексей Рыбин Рыбин заменён.

79' Георгий Мелкадзе Мелкадзе потерял мяч, пошёл в борьбу и врезал по ногам Кухарчику. Жёлтая карточка.

78' Обухов пошёл в борьбу и столкнулся с Годзюром. Штрафной для «Урала».

76' Артём Федчук Федчук вышел вместо Костюкова.

76' Михаил Костюков Замена у «Тамбова».

74' Контратака «Урала»! Эль-Кабир рванул в свободную зону, дошёл до штрафной и пробил — мяч улетел выше девятки!

72' Костюков в быстрой атаке пробил с дальней дистанции — промах!

70' 2:1 Эрик Бикфалви ГОЛ! Красиво разыграли уральцы! Эль-Кабир с фланга навесил в штрафную — Бикфалви и Бавин пасовались друг с другом, не давая мячу опуститься на землю, Эрик подстроился и пробил с лёта мимо Шелии!

68' 1:1 Михаил Костюков ГОЛ! Рыбин подключился к атаке и навесил в штрафную — Костюков опередил Вилюша и головой переправил мяч в ближний угол ворот!

66' Ответ «Урала»! Эль-Кабир получил обратный пас от Бикфалви, ворвался в штрафную и пробил — Карасев заблокировал.

65' Обухов со штрафного не сумел перебросить стенку! Отбились хозяева.

64' Рафал Аугустыняк Аугустыняк в борьбе возле штрафной выставил локоть и заехал Килину по лицу. Жёлтая карточка и перспективный стандарт для «Тамбова».

62' Рафал Аугустыняк Аугустыняк появился на поле.

62' Петрюс Бумаль Бумаль покинул поле.

62' Андрей Панюков Панюков вышел вместо Егорычева.

62' Андрей Егорычев Двойная замена от Дмитрия Парфёнова.

60' Карасев с углового навесил на ближнюю штангу — уральцы без проблем отбились.

58' Бумаль здорово сыграл в отборе в центре поля, помешав Мелкадзе убежать в быструю атаку.

56' Грицаенко в центре поля прихватил Бикфалви, помешав уральцам организовать атаку. Но обошлось без карточки.

54' Момент! Кулаков прострелил с правого края — мяч отскочил в центр штрафной, Бумаль на исполнение пробил в угол — Шелия потащил!

52' Андрей Егорычев Егорычев за грубый подкат против Филина схлопотал жёлтую карточку.

50' Юрий Бавин Бавин подтолкнул в спину Костюкова и получил «горчичник».

48' Бикфалви! С правого края ворвался в штрафную и прострелил — мяч после рикошета прилетел в руки Шелии.

46' Стартовал второй тайм!

45+1' Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Хозяева впереди благодаря голу Бикфалви с пенальти. «Тамбов» поактивнее заиграл после пропущенного мяча — были подходы к штрафной и моменты, но пробить Годзюра не удалось.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Гости отбились после навеса Кулакова с фланга, а Бумаль после подбора запустил мяч в небеса.

43' Заброс к штрафной «Урала»! Мелкадзе первым касанием принял, а вторым мощно пробил — Вилюш заблокировал!

41' «Тамбов» впереди по ударам по воротам — 6:2.

39' Филин из глубины сделал заброс к штрафной! Годзюр далеко выбежал из ворот и опередил Обухова.

38' Николай Золотов Золотов сзади подкатился под Мелкадзе и получил «горчичник».

36' Золотов подобрал отскок возле чужой штрафной и плотно пробил низом — гости заблокировали.

34' Вилюш сделал длинный заброс в штрафную! Килин выиграл позицию и опередил Бикфалви.

32' Уральцы в контратаке убежали три в три, но Эль-Кабир ошибся в передаче на правый край.

30' Костюков разогнал быструю атаку гостей и сделал передачу к штрафной — Чуперка завозился и потерял мяч в борьбе с Бавиным.

28' Момент у «Тамбова»! Годзюр неуверенно сыграл на выходе после подачи в штрафную — Чуперка зарядил после подбора, но голкипер отразил мяч, а Филин после добивания пробил выше перекладины!

26' Бавин в борьбе с защитником упал в штрафной «Тамбова» — арбитр показал, что нужно подниматься.

24' Филин не успел к мячу и на фланге снёс Егорычева. Матюнин устно предупредил игрока «Тамбова».

22' Кухарчик сложился и пробил через себя после кросса с фланга — мяч улетел на трибуну.

20' 1:0 Эрик Бикфалви ГОЛ! Бикфалви с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Шелия не угадал направление удара!

19' Пенальти в ворота «Тамбова»! Арбитр посмотрел повтор и указал на «точку». Была игра рукой у Килина.

18' Мяч в штрафной «Тамбова» попал в руку Килину. Спорный и сложный эпизод — нужна помощь ВАР.

17' Кухарчик с фланга вырезал подачу во вратарскую — Шелия чётко сыграл на выходе, сняв мяч с головы Бикфалви.

15' Петрюс Бумаль Первая жёлтая карточка — Бумаль выставил локоть и ударил соперника в верховой борьбе за мяч.

13' Ответ «Урала»! Кухарчик освободился от опеки и прострелил во вратарскую — Бикфалви оторвался от Ойеволе, но немного не успел к мячу!

11' Момент у «Тамбова»! Прошла подача в штрафную, Костюков выиграл борьбу и пробил с острого угла — мяч зацепил штангу.

9' Филин ускорился по центру и пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.

7' Ещё одна атака «Урала» левым флангом, но на этот раз Эль-Кабиру помешали прострелить в штрафную.

5' Эль-Кабир на фланге обыграл защитника и вырезал подачу в штрафную — Ойеволе оказался первым на мяче.

3' Гости заработали стандарт в 25 метрах от ворот. Обухов пробил со штрафного и попал в стенку — отбились уральцы.

1' Матч стартовал! Уральцы разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Урал» — «Тамбов» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!