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Вильярреал – Валенсия смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур
Начало 28 июня 2020г в 18:00 мск
ВильярреалВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
1ИспанияврСерхио Асенхо
16ИспаниязщХави Кинтилья
4ИспаниязщПау Торрес
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2ИспаниязщМарио Гаспар
10ИспанияпзВисенте Иборра
65'
19КамерунпзАндре Замбо Ангисса
11НигерияпзСаму Чуквезе
89'
8ИспанияпзСанти Касорла
89'
17ИспаниянпПако Алькасер
89'
7ИспаниянпЖерар Морено
80'
21ИспанияпзБруно Сориано
65'
23ИспанияпзМой Гомес
80'
15ИспанияпзМану Морланес
89'
24ИспанияпзХави Онтиверос
89'
9КолумбиянпКарлос Бакка
89'
13НидерландыврЯспер Силлессен
5БразилиязщГабриэл Паулиста
25ИталиязщАлессандро Флоренци
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
41'
33ИспаниязщУго Гильямон
8ИспанияпзКарлос Солер
79'
10ИспанияпзДани Парехо
65'
20ИспанияпзФерран Торрес
46'
18ДанияпзДаниэль Васс
22УругвайнпМакси Гомес
19Испаниянп Родриго
79'
3ИспаниязщХауме Коста
41'
7ПортугалияпзГонсалу Гедеш
46'
6ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
65'
16Южная КореяпзЛи Кан Ин
79'
9ФранциянпКевин Гамейро
79'
Запасные
13ИспанияврАндрес Фернандес
36ИспаниязщМигель Леаль
32ИспанияпзАлехандро Баэна
28ИспанияпзСерхио Лосано
30ИспанияпзАнтонио Пачеко
20ИспанияпзРубен Пенья
34ИспаниянпФер Ниньо
1ИспанияврХауме Доменек
32ИспаниязщХавьер Хименес
2ПортугалиязщТьерри Коррея
17ФранцияпзФрансис Коклен
11РоссияпзДенис Черышев
23ИспаниянпРубен Собрино
15ИспаниянпМану Вальехо
Главные тренеры
ИспанияХавьер Ревилья Кальеха
ИспанияАльберт Селадес
История личных встреч
2019/20 30 ноября Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Вильярреал
2018/19 18 апреля Лига Европы 1/4 финала Валенсия2 : 0Вильярреал
2018/19 11 апреля Лига Европы 1/4 финала Вильярреал1 : 3Валенсия
2018/19 26 января Испания - Примера Тур 21 Валенсия3 : 0Вильярреал
2018/19 23 сентября Испания - Примера Тур 5 Вильярреал0 : 0Валенсия
2017/18 5 мая Испания - Примера Тур 36 Вильярреал1 : 0Валенсия
2017/18 23 декабря Испания - Примера Тур 17 Валенсия0 : 1Вильярреал
2016/17 21 мая Испания - Примера Тур 38 Валенсия1 : 3Вильярреал
2016/17 21 января Испания - Примера Тур 19 Вильярреал0 : 2Валенсия
2015/16 1 мая Испания - Примера Тур 36 Валенсия0 : 2Вильярреал

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