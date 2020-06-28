Вильярреал – Валенсия смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Серхио Асенхо
|16
|зщ
|Хави Кинтилья
|4
|зщ
|Пау Торрес
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Марио Гаспар
|10
|пз
|Висенте Иборра
65'
|19
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|11
|пз
|Саму Чуквезе
89'
|8
|пз
|Санти Касорла
89'
|17
|нп
|Пако Алькасер
89'
|7
|нп
|Жерар Морено
80'
|21
|пз
|Бруно Сориано
65'
|23
|пз
|Мой Гомес
80'
|15
|пз
|Ману Морланес
89'
|24
|пз
|Хави Онтиверос
89'
|9
|нп
|Карлос Бакка
89'
|13
|вр
|Яспер Силлессен
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|25
|зщ
|Алессандро Флоренци
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
41'
|33
|зщ
|Уго Гильямон
|8
|пз
|Карлос Солер
79'
|10
|пз
|Дани Парехо
65'
|20
|пз
|Ферран Торрес
46'
|18
|пз
|Даниэль Васс
|22
|нп
|Макси Гомес
|19
|нп
|Родриго
79'
|3
|зщ
|Хауме Коста
41'
|7
|пз
|Гонсалу Гедеш
46'
|6
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
65'
|16
|пз
|Ли Кан Ин
79'
|9
|нп
|Кевин Гамейро
79'
|13
|вр
|Андрес Фернандес
|36
|зщ
|Мигель Леаль
|32
|пз
|Алехандро Баэна
|28
|пз
|Серхио Лосано
|30
|пз
|Антонио Пачеко
|20
|пз
|Рубен Пенья
|34
|нп
|Фер Ниньо
|1
|вр
|Хауме Доменек
|32
|зщ
|Хавьер Хименес
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|17
|пз
|Франсис Коклен
|11
|пз
|Денис Черышев
|23
|нп
|Рубен Собрино
|15
|нп
|Ману Вальехо
|Хавьер Ревилья Кальеха
|Альберт Селадес
|2019/20
|30 ноября
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|2018/19
|18 апреля
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 0
|2018/19
|11 апреля
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 3
|2018/19
|26 января
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|2018/19
|23 сентября
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|2017/18
|5 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|2017/18
|23 декабря
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 1
|2016/17
|21 мая
|Испания - Примера
|Тур 38
|1 : 3
|2016/17
|21 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 2
|2015/16
|1 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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