  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Удинезе – Аталанта смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск
Удинезе Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Удинезе – Аталанта на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
1 Аргентина вр Хуан Муссо  
3 Бразилия зщ Самир  
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк  
19 Дания зщ Йенс Ларсен
82'
5 Нигерия зщ Виллиам Трост-Эконг
66'
12 Швеция пз Кен Сема
66'
6 Франция пз Секо Фофана  
8 Босния и Герцеговина пз Мато Яяло
82'
11 Бразилия пз Уолас  
15 Италия нп Кевин Ласанья  
91 Польша нп Лукаш Теодорчик
71'
77 Нидерланды зщ Марвин Зегелар
66'
50 Бразилия зщ Родриго Бекао
66'
7 Италия нп Стефано Окака
71'
18 Нидерланды зщ Хидде тер Авест
82'
30 Северная Македония нп Илия Несторовски
82'
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини  
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань  
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
59'
3 Италия зщ Маттия Кальдара  
2 Бразилия зщ Рафаэл Толой  
19 Албания зщ Берат Гьимшити
46'
11 Швейцария пз Ремо Фройлер  
88 Хорватия пз Марио Пашалич
59'
10 Аргентина пз Алехандро Гомес
80'
18 Украина пз Руслан Малиновский
52'
91 Колумбия нп Дуван Сапата  
6 Аргентина зщ Хосе Паломино
46'
9 Колумбия нп Луис Мурьель
52'
8 Германия зщ Робин Гозенс
59'
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
59'
72 Словения пз Йосип Иличич
80'
Запасные
88 Бразилия вр Николас  
27 Италия вр Самуэле Перизан  
87 Франция зщ Себастьен Де Майо  
63 Италия зщ Франческо Маццоли  
61 Италия пз Марко Балларини  
64 Норвегия пз Мартин Палумбо  
31 Италия вр Франческо Росси  
57 Италия вр Марко Спортьелло  
22 Италия зщ Рауль Белланова  
7 Германия зщ Леннарт Чиборра  
4 Хорватия зщ Бошко Шутало  
90 Гамбия пз Эбрима Колли  
5 Франция пз Адриен Тамез  
Главные тренеры
Италия Лука Готти      
Италия Джан Пьеро Гасперини      
История личных встреч
2019/20 27 октября Италия - Серия А Тур 9 Аталанта7 : 1Удинезе
2018/19 29 апреля Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 0Удинезе
2018/19 9 декабря Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 3Аталанта
2017/18 31 марта Италия - Серия А Тур 30 Аталанта2 : 0Удинезе
2017/18 29 октября Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 1Аталанта
2016/17 7 мая Италия - Серия А Тур 35 Удинезе1 : 1Аталанта
2016/17 11 декабря Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 3Удинезе
2015/16 8 мая Италия - Серия А Тур 37 Аталанта1 : 1Удинезе
2015/16 6 января Италия - Серия А Тур 18 Удинезе2 : 1Аталанта
2015/16 2 декабря Кубок Италии 4-й раунд Удинезе3 : 1Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020
    Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск...
  • Сампдория – Болонья смотреть онлайн 28 июня 2020
    Сампдория – Болонья смотреть онлайн 28 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск...
  • Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020
    Лацио – Фиорентина смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур  Начало 27 июня 2020г в 22:45 мск...
  • Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
    Брешия – Дженоа смотреть онлайн 27 июня 2020
    Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур  Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск...
  • Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
    Серия А обнародовала календарь оставшихся игр
    Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close