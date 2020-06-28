Удинезе – Аталанта смотреть онлайн 28 июня 2020
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|1
|вр
|Хуан Муссо
|3
|зщ
|Самир
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|19
|зщ
|Йенс Ларсен
|
82'
|5
|зщ
|Виллиам Трост-Эконг
|
66'
|12
|пз
|Кен Сема
|
66'
|6
|пз
|Секо Фофана
|8
|пз
|Мато Яяло
|
82'
|11
|пз
|Уолас
|15
|нп
|Кевин Ласанья
|91
|нп
|Лукаш Теодорчик
|
71'
|77
|зщ
|Марвин Зегелар
|
66'
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|
66'
|7
|нп
|Стефано Окака
|
71'
|18
|зщ
|Хидде тер Авест
|
82'
|30
|нп
|Илия Несторовски
|
82'
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|
59'
|3
|зщ
|Маттия Кальдара
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Гьимшити
|
46'
|11
|пз
|Ремо Фройлер
|88
|пз
|Марио Пашалич
|
59'
|10
|пз
|Алехандро Гомес
|
80'
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|
52'
|91
|нп
|Дуван Сапата
|6
|зщ
|Хосе Паломино
|
46'
|9
|нп
|Луис Мурьель
|
52'
|8
|зщ
|Робин Гозенс
|
59'
|15
|пз
|Мартен де Рон
|
59'
|72
|пз
|Йосип Иличич
|
80'
|88
|вр
|Николас
|27
|вр
|Самуэле Перизан
|87
|зщ
|Себастьен Де Майо
|63
|зщ
|Франческо Маццоли
|61
|пз
|Марко Балларини
|64
|пз
|Мартин Палумбо
|31
|вр
|Франческо Росси
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|22
|зщ
|Рауль Белланова
|7
|зщ
|Леннарт Чиборра
|4
|зщ
|Бошко Шутало
|90
|пз
|Эбрима Колли
|5
|пз
|Адриен Тамез
|Лука Готти
|Джан Пьеро Гасперини
|2019/20
|27 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|7 : 1
|2018/19
|29 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|2018/19
|9 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 3
|2017/18
|31 марта
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|2017/18
|29 октября
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|2016/17
|7 мая
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|2016/17
|11 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|2015/16
|8 мая
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 1
|2015/16
|6 января
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|2015/16
|2 декабря
|Кубок Италии
|4-й раунд
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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