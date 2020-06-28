Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Сассуоло – Верона на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 20-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|47
|вр
|Андреа Консильи
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|
46'
|13
|зщ
|Федерико Пелузо
|17
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|32
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|
76'
|73
|пз
|Мануэль Локателли
|68
|пз
|Мехди Бурабья
|
82'
|27
|пз
|Лукаш Гараслин
|
46'
|11
|нп
|Грегоре Дефрель
|
72'
|25
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Франческо Капуто
|6
|зщ
|Рожерио
|
46'
|7
|пз
|Жереми Бога
|
46'
|23
|пз
|Хамед Траоре
|
72'
|21
|зщ
|Влад Кирикеш
|
76'
|14
|пз
|Педро Обьянг
|
82'
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|98
|зщ
|Клод Адьяпонг
|24
|зщ
|Мараш Кумбула
|
46'
|21
|зщ
|Корай Гюнтер
|88
|пз
|Дарко Лазович
|4
|пз
|Мигел Велозу
|
68'
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|32
|пз
|Маттео Пессина
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|
90+1'
|9
|нп
|Мариуш Стемпиньски
|
60'
|33
|зщ
|Алан Эмпереур
|
46'
|11
|нп
|Джампаоло Паццини
|
60'
|7
|пз
|Эммануэль Агьеманг-Баду
|
68'
|14
|пз
|Валерио Верре
|
90+1'
|56
|вр
|Джанлука Педжоло
|31
|зщ
|Джанмарко Феррари
|35
|зщ
|Стефано Пиччинини
|10
|пз
|Филип Джуричич
|4
|пз
|Франческо Маньянелли
|44
|пз
|Андреа Гьон
|18
|нп
|Джакомо Распадори
|22
|вр
|Алессандро Берарди
|96
|вр
|Борис Радунович
|15
|зщ
|Сальваторе Боккетти
|27
|зщ
|Павел Давидович
|23
|зщ
|Федерико Димарко
|18
|пз
|Лукас Фелиппе
|28
|пз
|Филиппо Терраччано
|10
|нп
|Самуэль Ди Кармине
|Роберто де Дзерби
|Иван Юрич
|2019/20
|25 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 1
|2017/18
|18 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 1
|2017/18
|25 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
|2015/16
|1 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|2015/16
|20 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 1
|2014/15
|26 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 2
|2014/15
|29 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|2013/14
|2 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 2
|2013/14
|15 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур Начало 27 июня 2020г в 18:15 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 25-й тур Начало 20 июня 2020г в 22:45 мск...
Серия А Серия А опубликовала календарь оставшихся матчей сезона 2019/2020 в чемпионате Италии. Первые после длительной паузы, связанной с...
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 9-й тур
Смотреть онлайн прямую видео...