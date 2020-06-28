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Сассуоло – Верона смотреть онлайн 28 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало 28 июня 2020г в 20:30 мск
Сассуоло Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
47 Италия вр Андреа Консильи  
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
46'
13 Италия зщ Федерико Пелузо  
17 Турция зщ Мерт Мюльдюр  
32 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
76'
73 Италия пз Мануэль Локателли  
68 Марокко пз Мехди Бурабья
82'
27 Словакия пз Лукаш Гараслин
46'
11 Франция нп Грегоре Дефрель
72'
25 Италия нп Доменико Берарди  
9 Италия нп Франческо Капуто  
6 Бразилия зщ Рожерио
46'
7 Кот-д039;Ивуар пз Жереми Бога
46'
23 Кот-д039;Ивуар пз Хамед Траоре
72'
21 Румыния зщ Влад Кирикеш
76'
14 Испания пз Педро Обьянг
82'
1 Италия вр Марко Сильвестри  
13 Косово зщ Амир Ррахмани  
98 Италия зщ Клод Адьяпонг  
24 Албания зщ Мараш Кумбула
46'
21 Германия зщ Корай Гюнтер  
88 Сербия пз Дарко Лазович  
4 Португалия пз Мигел Велозу
68'
34 Марокко пз Софьян Амрабат  
32 Италия пз Маттео Пессина  
20 Италия пз Маттиа Цаканьи
90+1'
9 Польша нп Мариуш Стемпиньски
60'
33 Бразилия зщ Алан Эмпереур
46'
11 Италия нп Джампаоло Паццини
60'
7 Гана пз Эммануэль Агьеманг-Баду
68'
14 Италия пз Валерио Верре
90+1'
Запасные
56 Италия вр Джанлука Педжоло  
31 Италия зщ Джанмарко Феррари  
35 Италия зщ Стефано Пиччинини  
10 Сербия пз Филип Джуричич  
4 Италия пз Франческо Маньянелли  
44 Италия пз Андреа Гьон  
18 Италия нп Джакомо Распадори  
22 Италия вр Алессандро Берарди  
96 Сербия вр Борис Радунович  
15 Италия зщ Сальваторе Боккетти  
27 Польша зщ Павел Давидович  
23 Италия зщ Федерико Димарко  
18 Бразилия пз Лукас Фелиппе  
28 Италия пз Филиппо Терраччано  
10 Италия нп Самуэль Ди Кармине  
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби      
Хорватия Иван Юрич      
История личных встреч
2019/20 25 октября Италия - Серия А Тур 9 Верона0 : 1Сассуоло
2017/18 18 апреля Италия - Серия А Тур 33 Верона0 : 1Сассуоло
2017/18 25 ноября Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 2Верона
2015/16 1 мая Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 0Верона
2015/16 20 декабря Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 1Сассуоло
2014/15 26 апреля Италия - Серия А Тур 32 Верона3 : 2Сассуоло
2014/15 29 ноября Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло2 : 1Верона
2013/14 2 февраля Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло1 : 2Верона
2013/14 15 сентября Италия - Серия А Тур 3 Верона2 : 0Сассуоло

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