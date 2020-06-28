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Смотреть Парма – Интер онлайн трансляция 28.06.2020

Футбол | Италия. Серия А 2019/20 | 28-й тур
Начало матча 28 июня 2020г в 22:45 мск
ПармаИнтер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Парма
Парма
Интер М
Милан
1 Италия вр Луиджи Сепе  
28 Швеция зщ Риккардо Гальоло
46'
3 Албания зщ Кастриот Дермаку
77'
16 Франция зщ Венсан Лорини
86'
22 Португалия зщ Бруну Алвеш  
21 Италия пз Маттео Скоццарелла
55'
33 Словакия пз Юрай Куцка  
19 Словения пз Ясмин Куртич  
44 Швеция пз Деян Кулушевски  
27 Кот-д039;Ивуар нп Жервиньо
86'
11 Дания нп Андреас Корнелиус  
97 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
46'
10 Бразилия пз Эрнани
55'
5 Италия зщ Васко Реджини
77'
36 Италия зщ Маттео Дармиан
86'
15 Уругвай пз Гастон Бругман
86'
1 Словения вр Самир Ханданович  
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио  
34 Италия зщ Кристиано Бираги
69'
2 Уругвай зщ Диего Годин
73'
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей  
5 Италия пз Роберто Гальярдини  
23 Италия пз Николо Барелла  
87 Италия пз Антонио Кандрева
69'
24 Дания пз Кристиан Эриксен
69'
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
89'
9 Бельгия нп Ромелу Лукаку  
15 Англия зщ Эшли Янг
69'
11 Нигерия пз Виктор Мозес
69'
7 Чили нп Алексис Санчес
69'
95 Италия зщ Алессандро Бастони
73'
20 Испания пз Борха Валеро
89'
Запасные
34 Италия вр Симоне Коломби  
92 Румыния вр Йонуц Раду  
17 Италия пз Антонино Барилла  
93 Италия пз Маттиа Спрокати  
20 Италия нп Джанлука Капрари  
7 Франция нп Янн Карамо  
26 Италия нп Лука Силигарди  
46 Италия вр Томмазо Берни  
27 Италия вр Даниэле Паделли  
18 Гана зщ Квадво Асамоа  
31 Италия зщ Лоренцо Пирола  
13 Италия зщ Андреа Раноккия  
32 Франция пз Люсьен Агум  
30 Италия нп Себастьяно Эспозито  
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса      
Италия Антонио Конте      
История личных встреч
2019/20 26 октября Италия - Серия А Тур 9 Интер М2 : 2Парма
2018/19 9 февраля Италия - Серия А Тур 23 Парма0 : 1Интер М
2018/19 15 сентября Италия - Серия А Тур 4 Интер М0 : 1Парма
2014/15 4 апреля Италия - Серия А Тур 29 Интер М1 : 1Парма
2014/15 1 ноября Италия - Серия А Тур 10 Парма2 : 0Интер М
2013/14 19 апреля Италия - Серия А Тур 34 Парма0 : 2Интер М
2013/14 8 декабря Италия - Серия А Тур 15 Интер М3 : 3Парма
2012/13 21 апреля Италия - Серия А Тур 33 Интер М1 : 0Парма
2012/13 27 ноября Италия - Серия А Тур 14 Парма1 : 0Интер М
2011/12 2 мая Италия - Серия А Тур 36 Парма3 : 1Интер М

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