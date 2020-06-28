Смотреть Парма – Интер онлайн трансляция 28.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Парма – Интер на русском языке. Начало которого 28 июня 2020 года в 22-45 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|1
|вр
|Луиджи Сепе
|28
|зщ
|Риккардо Гальоло
|
46'
|3
|зщ
|Кастриот Дермаку
|
77'
|16
|зщ
|Венсан Лорини
|
86'
|22
|зщ
|Бруну Алвеш
|21
|пз
|Маттео Скоццарелла
|
55'
|33
|пз
|Юрай Куцка
|19
|пз
|Ясмин Куртич
|44
|пз
|Деян Кулушевски
|27
|нп
|Жервиньо
|
86'
|11
|нп
|Андреас Корнелиус
|97
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|
46'
|10
|пз
|Эрнани
|
55'
|5
|зщ
|Васко Реджини
|
77'
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|
86'
|15
|пз
|Гастон Бругман
|
86'
|1
|вр
|Самир Ханданович
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|
69'
|2
|зщ
|Диего Годин
|
73'
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|23
|пз
|Николо Барелла
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|
69'
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|
69'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|
89'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|15
|зщ
|Эшли Янг
|
69'
|11
|пз
|Виктор Мозес
|
69'
|7
|нп
|Алексис Санчес
|
69'
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|
73'
|20
|пз
|Борха Валеро
|
89'
|34
|вр
|Симоне Коломби
|92
|вр
|Йонуц Раду
|17
|пз
|Антонино Барилла
|93
|пз
|Маттиа Спрокати
|20
|нп
|Джанлука Капрари
|7
|нп
|Янн Карамо
|26
|нп
|Лука Силигарди
|46
|вр
|Томмазо Берни
|27
|вр
|Даниэле Паделли
|18
|зщ
|Квадво Асамоа
|31
|зщ
|Лоренцо Пирола
|13
|зщ
|Андреа Раноккия
|32
|пз
|Люсьен Агум
|30
|нп
|Себастьяно Эспозито
|Роберто Д'Аверса
|Антонио Конте
|2019/20
|26 октября
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 2
|2018/19
|9 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 1
|2018/19
|15 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|2014/15
|4 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|2014/15
|1 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 0
|2013/14
|19 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 34
|0 : 2
|2013/14
|8 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 3
|2012/13
|21 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|2012/13
|27 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 0
|2011/12
|2 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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