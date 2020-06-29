Смотреть Хетафе – Реал Сосьедад онлайн трансляция 29.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Хетафе – Реал Сосьедад на русском языке. Начало которого 29 июня 2020 года в 23-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|16
|зщ
|Хави Эчейта
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|15
|зщ
|Марк Кукурелья
82'
|12
|зщ
|Аллан Ньом
69'
|6
|зщ
|Чема
|18
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|пз
|Неманья Максимович
|7
|нп
|Хайме Мата
90'
|26
|нп
|Уго Дуро
68'
|19
|нп
|Хорхе Молина
68'
|5
|пз
|Одженекаро Этебо
69'
|23
|пз
|Хасон
82'
|24
|пз
|Давид Тимор
90'
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|20
|зщ
|Начо Монреаль
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
89'
|26
|зщ
|Хон Досагарат
78'
|8
|пз
|Микель Мерино
|5
|пз
|Игор Субельдия
|11
|пз
|Аднан Янузай
78'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Александер Исак
67'
|7
|нп
|Порту
67'
|36
|пз
|Мартин Субименди
78'
|9
|нп
|Виллиан Жозе
78'
|31
|пз
|Найс Джуара
89'
|1
|вр
|Леандро Чичисола
|8
|пз
|Франсиско Портильо
|28
|пз
|Флоран Пулоло
|21
|пз
|Файсаль Фахр
|11
|нп
|Амат Ндиайе
|9
|нп
|Анхель Родригес
|30
|Маркос Лавин
|13
|вр
|Мигель Анхель Мойя
|30
|вр
|Андони Субиаурре
|18
|зщ
|Андони Горосабель
|12
|зщ
|Айен Муньос
|17
|пз
|Давид Сурутуса
|21
|пз
|Мартин Эдегор
|35
|нп
|Хулен Лобете
|28
|нп
|Роберто Лопес
|Пепе Бордалас
|Иманол Альгуасиль
|2019/20
|6 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|2018/19
|28 апреля
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|2018/19
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|2017/18
|17 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|2017/18
|29 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|2015/16
|21 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 2
|2015/16
|11 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|2014/15
|16 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
|2014/15
|20 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|2013/14
|19 января
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
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