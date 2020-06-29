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Смотреть Хетафе – Реал Сосьедад онлайн трансляция 29.06.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | 32-й тур
Начало матча 29 июня 2020г в 23:00 мск
ХетафеРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврДавид Сория
17УругвайзщМатиас Оливера
16ИспаниязщХави Эчейта
22УругвайзщДамиан Суарес
15ИспаниязщМарк Кукурелья
82'
12КамерунзщАллан Ньом
69'
6Испаниязщ Чема
18УругвайпзМауро Арамбарри
20СербияпзНеманья Максимович
7ИспаниянпХайме Мата
90'
26ИспаниянпУго Дуро
68'
19ИспаниянпХорхе Молина
68'
5НигерияпзОдженекаро Этебо
69'
23Испанияпз Хасон
82'
24ИспанияпзДавид Тимор
90'
1ИспанияврАлекс Ремиро
20ИспаниязщНачо Монреаль
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
24ФранциязщРобен Ле Норман
6ИспаниязщАриц Элустондо
89'
26ИспаниязщХон Досагарат
78'
8ИспанияпзМикель Мерино
5ИспанияпзИгор Субельдия
11БельгияпзАднан Янузай
78'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19ШвециянпАлександер Исак
67'
7Испаниянп Порту
67'
36ИспанияпзМартин Субименди
78'
9Бразилиянп Виллиан Жозе
78'
31ФранцияпзНайс Джуара
89'
Запасные
1АргентинаврЛеандро Чичисола
8ИспанияпзФрансиско Портильо
28ФранцияпзФлоран Пулоло
21МароккопзФайсаль Фахр
11СенегалнпАмат Ндиайе
9ИспаниянпАнхель Родригес
30ИспанияМаркос Лавин
13ИспанияврМигель Анхель Мойя
30ИспанияврАндони Субиаурре
18ИспаниязщАндони Горосабель
12ИспаниязщАйен Муньос
17ИспанияпзДавид Сурутуса
21НорвегияпзМартин Эдегор
35ИспаниянпХулен Лобете
28ИспаниянпРоберто Лопес
Главные тренеры
ИспанияПепе Бордалас
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
2019/20 6 октября Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
2018/19 28 апреля Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
2018/19 15 декабря Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
2017/18 17 марта Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
2017/18 29 октября Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
2015/16 21 апреля Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
2015/16 11 декабря Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
2014/15 16 марта Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 1Реал Сосьедад
2014/15 20 октября Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
2013/14 19 января Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 2Реал Сосьедад

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