Дженоа – Ювентус прямая трансляция 30.06.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Дженоа – Ювентус на русском языке. Начало которого 30 июня 2020 года в 22-45 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! 1:3 по итогам нашего матча. Уверенную победу сегодня одержал «Ювентус» благодаря красивым голам Пауло Дибалы, Криштиану Роналду и Дугласа Косты. На это хозяева ответили единственным точным ударом Пинамонти. Таким образом, команда Сарри продолжает уверенно удерживать за собой первое место в Серии А.

90+1' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.

89' Дуглас Коста навесил с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

88' Дуглас Коста взял игру на себя на правом фланге атаки и сумел на дриблинге заработать угловой.

86' Баррека забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной.

84' Марко Оливьери Вышел на поле Оливьери.

84' Пауло Дибала Ушел с поля Дибала.

84' Блез Матюиди Вышел на поле Матюиди.

84' Адриен Рабьо Ушел с поля Рабьо.

81' Пауло Дибала попытался пробить со штрафного со средней дистанции, но отправил мяч чуть выше цели.

80' Андреа Мазиелло Мазиелло получил желтую карточку за грубую игру.

78' Горан Пандев Вышел на поле Пандев.

78' Франческо Кассата Ушел с поля Кассата.

77' 1:3 Андреа Пинамонти Гол! 1:3! Пинамонти легко ушел от Куадрадо на левом краю вратарской и мощным ударом с острого угла пробил Щенсны!

75' Давиде Бираски Вышел на поле Бираски.

75' Стефано Стураро Ушел с поля Стураро.

74' Гонсало Игуаин Вышел на поле Игуаин.

74' Криштиану Роналду Ушел с поля Роналду.

74' Аарон Рэмси Вышел на поле Рэмси.

74' Миралем Пьянич Ушел с поля Пьянич.

73' 0:3 Дуглас Коста Гол! 0:3! Луглас Коста приблизился к чужой штрафной по правому флангу атаки и исполнил классный удар в дальнюю девятку!

72' Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса». Могут себе позволить гости никуда не торопиться.

70' Франческо Кассата Кассата получил желтую карточку за фол против Бентанкура в центре поля.

68' Бентанкур попробовал исполнить подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

66' Дуглас Коста Вышел на поле Дуглас Коста.

66' Федерико Бернардески Ушел с поля Бернардески.

64' Пробуют контролировать сейчас мяч хозяева, но все проходит без особого продвижения вперед.

62' Антонио Баррека Вышел на поле Баррека.

62' Паоло Гильоне Ушел с поля Гильоне.

62' Длительное время контролируют мяч футболисты «Ювентуса». Ничего особо не меняется у нас на футбольном поле.

60' Пьянич получил передачу у чужой штрафной и тут же попытался обострить игру пасом вперед, но вышло неточно.

58' Стефано Стураро Стураро получил желтую карточку за отмашку от Бернардески в центре поля.

56' 0:2 Криштиану Роналду Гол! 0:2! Пьянич отпасовал вперед от центра поля на Роналду. Криштиану приблизился к чужой штрафной и нанес пушечный удар метров с 25-ти точно в угол ворот!

55' Бонуччи исполнил длинную передачу от центра поля в чужую штрафную на Дибала, но вовремя вышел из ворот Перин, сумев опасность ликвидировать.

54' Куадрадо прошел вперед по правому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда Бернардески пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой!

52' Важный гол удалось провести «Ювентусу» на старте второго тайма. Теперь уже придется раскрываться хозяевам.

50' 0:1 Пауло Дибала Гол! 0:1! Куадрадо отпасовал на правый край чужой штрафной, где Дибала блестяще ушел от двоих соперников и прицельно низом пробил в дальний угол ворот.

48' Дибала исполнил невразумительную подачу со штрафного с правого фланга атаки и мяч улетел за лицевую линию поля.

46' Арнальдо Антонио Санабрия Вышел на поле Санабрия.

46' Андреа Фавилли Ушел с поля Фавилли.

46' Лукас Лерагер Вышел на поле Лерагер.

46' Лассе Шоне Ушел с поля Шоне.

46' Начался второй тайм!

45+2' Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока не удалось отметиться голом ни одной из команд, хотя куда ближе к результативному удару был «Ювентус». Тем интереснее игра ожидает нас после перерыва.

45+1' Леонардо Бонуччи Бонуччи получил желтую карточку за фол против Фавилли в центре поля.

43' Дибала передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Роналду и Криштиану нанес пушечный удар с острого угла, но Перин снова спас свою команду.

41' Куадрадо попытался начать атаку своей команды проходом вперед от собственной штрафной, но был остановлен с нарушением правил.

39' Кристиан Ромеро классной передачей низом вывел один на один Фавилли по месту правого форварда, но арбитр зафиксировал у него офсайд.

37' Бернардески попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен с нарушением правил.

35' После подачи с правого фланга атаки на дальнюю штангу в штрафную «Дженоа» пробил головой с близкой дистанции Рабьо, но прямо в руки голкиперу.

33' Лассе Шоне Лассе Шоне получил желтую карточку за фол против Рабьо в центре поля.

31' Фавилли попытался продвинуться вперед по правому флангу атаки своей команды, но надежно сыграл против него в отборе Данило.

29' Бернардески здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где надежно на выходе сыграл Перин.

27' Дибала здорово обыгрался в стеночку с Роналду и ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, но в борьбе с Сумаоро выпустил мяч за лицевую линию поля.

25' После подачи с углового попытался нанести удар из центра чужой штрафной де Лигт, но его выстрел сумел блокировать соперник.

23' Намного лучше удается контролировать мяч «Ювентусу» в эти минуты матча, тогда как хозяева вынуждены обороняться.

21' Данило получил передачу на левом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной, где никому из партнеров откликнуться на передачу не удалось.

19' Куадрадо подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, где соперник был первым на мяче.

17' Дибала передал мяч Роналду на левом фланге атаки у чужой штрафной и тот нанес удар, но по центру ворот и в руки Перину.

16' После розыгрыша углового пробил в касание с линии чужой штрафной Бернардески, но отправил мяч мимо створа ворот.

15' Криштиану Роналду нанес пушечный удар метров с 25-ти под перекладину ворот, но в прыжке спас свою команду Перин!

13' Бернардески приблизился к чужой штрафной по центру, на силу пробил, но уверенно в рамке сыграл Перин.

11' Дибала сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.

9' Бонуччи получил повреждение. Небольшая пауза была у нас в игре.

7' Андреа Фавилли Фавилли получил желтую карточку за грубый фол против Бонуччи на чужой половине поля.

5' Дибала получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но осле рикошета от соперника мяч улетел на угловой.

3' Бернардески получил пас в центре поля, попробовал исполнить передачу к чужой штрафной, но точным этот пас не получился.

1' Матч начался!