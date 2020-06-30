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Уиган - Сток Сити прямая трансляция 30.06.2020

Футбол | Англия. Чемпионшип 2019/20 | Тур 40
Начало матча 30 июня 2020г в 21:45 мск
УиганСток Сити

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Сток Сити2 : 1Уиган Атлетик
2019/20 13 августа Англия - Кубок лиги 1-й раунд Уиган Атлетик0 : 1Сток Сити
2018/19 13 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Уиган Атлетик0 : 0Сток Сити
2018/19 22 августа Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Сток Сити0 : 3Уиган Атлетик
2012/13 29 января Англия - Премьер-лига Тур 24 Сток Сити2 : 2Уиган Атлетик
2012/13 1 сентября Англия - Премьер-лига Тур 3 Уиган Атлетик2 : 2Сток Сити
2011/12 31 марта Англия - Премьер-лига Тур 31 Уиган Атлетик2 : 0Сток Сити
2011/12 31 декабря Англия - Премьер-лига Тур 19 Сток Сити2 : 2Уиган Атлетик
2010/11 22 мая Англия - Премьер-лига Тур 38 Сток Сити0 : 1Уиган Атлетик
2010/11 4 декабря Англия - Премьер-лига Тур 16 Уиган Атлетик2 : 2Сток Сити

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