Уиган - Сток Сити прямая трансляция 30.06.2020
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|2019/20
|23 ноября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|2 : 1
|2019/20
|13 августа
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|2018/19
|13 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|0 : 0
|2018/19
|22 августа
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 3
|2012/13
|29 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|2012/13
|1 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 2
|2011/12
|31 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|2011/12
|31 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 2
|2010/11
|22 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 1
|2010/11
|4 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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