Уфа - Рубин прямая трансляция 01.07.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Уфа - Рубин на русском языке. Начало которого 01 июля 2020 года в 15-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+3' Матч окончен! «Уфа» на своём поле сыграла вничью с «Рубином» — 0:0. Казанцы после перерыва выровняли игру. Команды много били по воротам, но вырвать победу никому не удалось. Команда Вадима Евсеева сравнялась со «Спартаком» по набранным очкам. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+2' Терентьев пробил после подбора! Мяч после рикошета пролетел в метре от штанги.

90' Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' Павел Могилевец Могилевец в игре.

88' Игорь Коновалов Коновалов заменён.

88' Евгений Марков Марков вышел вместо Давиташвили.

88' Зурико Давиташвили Двойная замена от Леонида Слуцкого.

87' Круговой ускорился по флангу и прострелил во вратарскую — казанцы вынесли мяч в сторону.

85' Николай Гиоргобиани Гиоргобиани вошёл в игру.

85' Остон Урунов Урунов заменён.

85' Данил Круговой Круговой вышел вместо Сухова.

85' Александр Сухов Двойная замена у «Уфы».

83' Фомин со штрафного с 25 метров пробил в верхний угол ворот! Дюпин в красивом броске забрал мяч.

82' Илья Самошников Самошников врезал Алиеву по ногам и получил карточку.

81' Йевтич ускорился по центру, дошёл до штрафной и пробил! Мяч свалился с ноги и улетел далеко в сторону.

79' Николай Поярков Поярков появился на поле.

79' Александр Зуев Зуев заменён.

77' Казанцы перешли в позиционную атаку, Йевтич с дальней дистанции пробил в руки Беленову.

76' Казанцы вышли вперёд по ударам в створ — 6:4.

74' Филип Уремович Уремович за споры с арбитром получил карточку.

73' Денис Терентьев Терентьев вышел вместо Голубева.

73' Артём Голубев Замена у «Уфы».

72' Дарко Йевтич Йевтич вошёл в игру.

72' Иван Игнатьев Игнатьев заменён.

71' Солтмурад Бакаев Солтмурад Бакаев вышел вместо Макарова.

71' Денис Макаров Двойная замена от Леонида Слуцкого.

69' Карп с дальней дистанции мощно приложился в нижний угол ворот — Дюпин в падении отразил мяч.

67' Кварацхелия покрутился с мячом возле углового флажка и в итоге потерял мяч.

65' Ловро Бизяк Бизяк вышел вместо Кротова.

65' Вячеслав Кротов Замена от Вадима Евсеева.

64' Кварацхелия на скорости влетел в штрафную, качнул Неделчяру и пробил по воротам! Беленов намертво забрал мяч.

62' Выровнялась игра после перерыва, команда Слуцкого стала больше времени проводить на чужой половине поля.

60' Кварацхелия с левого края дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.

58' Фомин и Уремович столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Но вроде бы всё в порядке, продолжается игра.

56' Интересный момент! Вадим Евсеев собирался провести замену Неделчяру на Йокича, но Йонуц что-то высказал тренеру и остался на поле.

54' Макаров ускорился и пробил с дальней дистанции — Беленов в падении забрал мяч.

52' Кварацхелия взял инициативу на себя и пробил со входа в штрафную! Мяч улетел выше перекладины.

50' Карп! Из-за пределов штрафной приложился в нижний угол — Дюпин сложился и отразил мяч в сторону.

48' Макаров пробил головой после подачи с фланга! Мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

46' Стартовал второй тайм!

45+1' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Уфимцы владели инициативой и много угрожали чужим воротам. Казанцы только в концовке тайма провели несколько неплохих атак. Ждём голы после перерыва!

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Опасно! Макаров подобрал отскок возле штрафной и на исполнение пробил в верхний угол — Беленов в красивом броске выручил команду.

42' Атака «Рубина» правым флангом, Беленов уверенно забрал мяч после кросса в штрафную.

40' Кротов сделал проникающую передачу в штрафную, Голубев не сумел развернуться в окружении двух соперников и потерял мяч.

38' Сухов откликнулся на подачу с фланга и сделал скидку во вратарскую — Дюпин чётко сыграл на перехвате!

36' «Уфа» продолжает подолгу разыгрывать мяч возле чужой штрафной. Территория полностью за хозяевами.

34' По ударам большое преимущество у «Уфы» — 8:2 (в створ — 2:1).

32' Ответ «Рубина»! Кварацхелия получил пас перед штрафной и на исполнение пробил в угол — Беленов перевёл мяч на угловой.

30' Алиев сделал перевод к штрафной, Сухов принял мяч и мощно пробил — мяч улетел выше перекладины.

28' Кэтэлин Карп Третья жёлтая карточка у «Уфы» — Карп грубо подкатился под Игнатьева.

26' Вячеслав Кротов Кротов в подкате снёс Кварацхелию и получил «горчичник».

24' Команда Вадима Евсеева владеет преимуществом. У «Рубина» пока совсем ничего не получается.

22' Йонуц Неделчяру Неделчяру в центре поля грубо атаковал Кварацхелию — жёлтая карточка.

22' Урунов дошёл до штрафной и сделал передачу вперёд! Голубев пробил в касание, но Сантос бросился под мяч и принял удар на себя.

21' Ещё один перехват «Уфы». Карп с дальней дистанции пальнул низом — Дюпин сложился и забрал мяч!

20' Момент! Фомин сыграл на подборе возле чужой штрафной и хлёстко пробил — мяч просвистел рядом со штангой!

18' «Уфа» перешла в позиционную атаку. Неделчяру получил пас и зарядил с 25 метров — мяч пролетел выше цели.

16' Уфимцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Фомин мощным ударом послал мяч на трибуну.

14' Урунов разогнал атаку уфимцев и сделал проникающую передачу в штрафную! Дюпин выскочил из ворот и опередил Сухова.

12' Абильгор ускорился по центру, но Фомин поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.

10' Длинный заброс в штрафную казанцев — Дюпин вышел из ворот и без проблем забрал мяч.

8' Кротов на скорости влетел в штрафную, но Сантос и Уремович отобрали мяч у Вячеслава.

6' Штрафной для «Уфы» на правом фланге. Фомин выполнил подачу, Табидзе сделал скидку в руки Дюпину.

4' Никитин пробил головой после навеса с углового! Дюпин всё контролировал.

3' Кротов рвался в атаку по флангу, Сантос отработал и выбил мяч на угловой.

1' Матч стартовал! Казанцы разыграли мяч с центра поля.