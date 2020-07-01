  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Уфа - Рубин прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 1 июля 2020г в 15:00 мск
УфаРубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Уфа - Рубин на русском языке. Начало которого 01 июля 2020 года в 15-00 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Составы команд
Уфа
Уфа
Рубин
Казань
31РоссияврАлександр Беленов
55ГрузиязщДжемал Табидзе
4РоссиязщАлексей Никитин
27РумыниязщЙонуц Неделчяру
22РоссиязщАртём Голубев
73'
33РоссиязщАлександр Сухов
85'
77РоссияпзАзер Алиев
74РоссияпзДаниил Фомин
8МолдавияпзКэтэлин Карп
6УзбекистанпзОстон Урунов
85'
57РоссиянпВячеслав Кротов
66'
11СловениянпЛовро Бизяк
66'
9РоссиязщДенис Терентьев
73'
2РоссиязщДанил Круговой
85'
17РоссияпзНиколай Гиоргобиани
85'
22РоссияврЮрий Дюпин
5ХорватиязщФилип Уремович
77РоссиязщИлья Самошников
27БразилиязщПабло Сантос
10РоссияпзИгорь Коновалов
88'
21ГрузияпзХвича Кварацхелия
11ГрузияпзЗурико Давиташвили
88'
25РоссияпзДенис Макаров
71'
12РоссияпзАлександр Зуев
78'
28ДанияпзОливер Абильгор
19РоссиянпИван Игнатьев
72'
87РоссияпзСолтмурад Бакаев
71'
8ШвейцарияпзДарко Йевтич
72'
71РоссиязщНиколай Поярков
78'
18РоссияпзПавел Могилевец
88'
20РоссиянпЕвгений Марков
88'
Запасные
16РоссияврЮрий Шафинский
3РоссиязщПавел Аликин
5СловениязщБоян Йокич
15РоссиязщАлександр Пуцко
13РоссияпзКирилл Фольмер
19РоссиянпГамид Агаларов
23РоссиянпДанила Емельянов
99РоссиянпАндрей Козлов
23РоссияврИван Коновалов
4ХорватиязщСилвие Бегич
14РоссиязщВладимир Гранат
3РоссиязщКонстантин Плиев
69РоссиязщДанил Степанов
15РоссияпзДмитрий Тарасов
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияЛеонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
2019/20 29 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 11 Рубин0 : 0Уфа
2018/19 24 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин1 : 1Уфа
2018/19 20 октября Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа0 : 0Рубин
2017/18 7 мая Россия - Премьер-Лига Тур 29 Рубин0 : 0Уфа
2017/18 30 октября Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа2 : 1Рубин
2016/17 7 мая Россия - Премьер-Лига Тур 27 Рубин2 : 1Уфа
2016/17 5 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Уфа2 : 3Рубин
2015/16 1 мая Россия - Премьер-Лига Тур 26 Уфа1 : 1Рубин
2015/16 17 октября Россия - Премьер-Лига Тур 12 Рубин3 : 1Уфа
2014/15 30 мая Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа1 : 1Рубин
Текстовая трансляция
90+3'
Матч окончен! «Уфа» на своём поле сыграла вничью с «Рубином» — 0:0. Казанцы после перерыва выровняли игру. Команды много били по воротам, но вырвать победу никому не удалось. Команда Вадима Евсеева сравнялась со «Спартаком» по набранным очкам. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+2'
Терентьев пробил после подбора! Мяч после рикошета пролетел в метре от штанги.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
 
Павел Могилевец
Могилевец в игре.
88'
 
Игорь Коновалов
Коновалов заменён.
88'
 
Евгений Марков
Марков вышел вместо Давиташвили.
88'
 
Зурико Давиташвили
Двойная замена от Леонида Слуцкого.
87'
Круговой ускорился по флангу и прострелил во вратарскую — казанцы вынесли мяч в сторону.
85'
 
Николай Гиоргобиани
Гиоргобиани вошёл в игру.
85'
 
Остон Урунов
Урунов заменён.
85'
 
Данил Круговой
Круговой вышел вместо Сухова.
85'
 
Александр Сухов
Двойная замена у «Уфы».
83'
Фомин со штрафного с 25 метров пробил в верхний угол ворот! Дюпин в красивом броске забрал мяч.
82'
 
Илья Самошников
Самошников врезал Алиеву по ногам и получил карточку.
81'
Йевтич ускорился по центру, дошёл до штрафной и пробил! Мяч свалился с ноги и улетел далеко в сторону.
79'
 
Николай Поярков
Поярков появился на поле.
79'
 
Александр Зуев
Зуев заменён.
77'
Казанцы перешли в позиционную атаку, Йевтич с дальней дистанции пробил в руки Беленову.
76'
Казанцы вышли вперёд по ударам в створ — 6:4.
74'
 
Филип Уремович
Уремович за споры с арбитром получил карточку.
73'
 
Денис Терентьев
Терентьев вышел вместо Голубева.
73'
 
Артём Голубев
Замена у «Уфы».
72'
 
Дарко Йевтич
Йевтич вошёл в игру.
72'
 
Иван Игнатьев
Игнатьев заменён.
71'
 
Солтмурад Бакаев
Солтмурад Бакаев вышел вместо Макарова.
71'
 
Денис Макаров
Двойная замена от Леонида Слуцкого.
69'
Карп с дальней дистанции мощно приложился в нижний угол ворот — Дюпин в падении отразил мяч.
67'
Кварацхелия покрутился с мячом возле углового флажка и в итоге потерял мяч.
65'
 
Ловро Бизяк
Бизяк вышел вместо Кротова.
65'
 
Вячеслав Кротов
Замена от Вадима Евсеева.
64'
Кварацхелия на скорости влетел в штрафную, качнул Неделчяру и пробил по воротам! Беленов намертво забрал мяч.
62'
Выровнялась игра после перерыва, команда Слуцкого стала больше времени проводить на чужой половине поля.
60'
Кварацхелия с левого края дошёл до лицевой, прострелил и заработал угловой.
58'
Фомин и Уремович столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. Но вроде бы всё в порядке, продолжается игра.
56'
Интересный момент! Вадим Евсеев собирался провести замену Неделчяру на Йокича, но Йонуц что-то высказал тренеру и остался на поле.
54'
Макаров ускорился и пробил с дальней дистанции — Беленов в падении забрал мяч.
52'
Кварацхелия взял инициативу на себя и пробил со входа в штрафную! Мяч улетел выше перекладины.
50'
Карп! Из-за пределов штрафной приложился в нижний угол — Дюпин сложился и отразил мяч в сторону.
48'
Макаров пробил головой после подачи с фланга! Мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.
46'
Стартовал второй тайм!
45+1'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Уфимцы владели инициативой и много угрожали чужим воротам. Казанцы только в концовке тайма провели несколько неплохих атак. Ждём голы после перерыва!
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Опасно! Макаров подобрал отскок возле штрафной и на исполнение пробил в верхний угол — Беленов в красивом броске выручил команду.
42'
Атака «Рубина» правым флангом, Беленов уверенно забрал мяч после кросса в штрафную.
40'
Кротов сделал проникающую передачу в штрафную, Голубев не сумел развернуться в окружении двух соперников и потерял мяч.
38'
Сухов откликнулся на подачу с фланга и сделал скидку во вратарскую — Дюпин чётко сыграл на перехвате!
36'
«Уфа» продолжает подолгу разыгрывать мяч возле чужой штрафной. Территория полностью за хозяевами.
34'
По ударам большое преимущество у «Уфы» — 8:2 (в створ — 2:1).
32'
Ответ «Рубина»! Кварацхелия получил пас перед штрафной и на исполнение пробил в угол — Беленов перевёл мяч на угловой.
30'
Алиев сделал перевод к штрафной, Сухов принял мяч и мощно пробил — мяч улетел выше перекладины.
28'
 
Кэтэлин Карп
Третья жёлтая карточка у «Уфы» — Карп грубо подкатился под Игнатьева.
26'
 
Вячеслав Кротов
Кротов в подкате снёс Кварацхелию и получил «горчичник».
24'
Команда Вадима Евсеева владеет преимуществом. У «Рубина» пока совсем ничего не получается.
22'
 
Йонуц Неделчяру
Неделчяру в центре поля грубо атаковал Кварацхелию — жёлтая карточка.
22'
Урунов дошёл до штрафной и сделал передачу вперёд! Голубев пробил в касание, но Сантос бросился под мяч и принял удар на себя.
21'
Ещё один перехват «Уфы». Карп с дальней дистанции пальнул низом — Дюпин сложился и забрал мяч!
20'
Момент! Фомин сыграл на подборе возле чужой штрафной и хлёстко пробил — мяч просвистел рядом со штангой!
18'
«Уфа» перешла в позиционную атаку. Неделчяру получил пас и зарядил с 25 метров — мяч пролетел выше цели.
16'
Уфимцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Фомин мощным ударом послал мяч на трибуну.
14'
Урунов разогнал атаку уфимцев и сделал проникающую передачу в штрафную! Дюпин выскочил из ворот и опередил Сухова.
12'
Абильгор ускорился по центру, но Фомин поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
10'
Длинный заброс в штрафную казанцев — Дюпин вышел из ворот и без проблем забрал мяч.
8'
Кротов на скорости влетел в штрафную, но Сантос и Уремович отобрали мяч у Вячеслава.
6'
Штрафной для «Уфы» на правом фланге. Фомин выполнил подачу, Табидзе сделал скидку в руки Дюпину.
4'
Никитин пробил головой после навеса с углового! Дюпин всё контролировал.
3'
Кротов рвался в атаку по флангу, Сантос отработал и выбил мяч на угловой.
1'
Матч стартовал! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Уфа» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ростов - Краснодар прямая трансляция 01.07.2020
    Ростов - Краснодар прямая трансляция 01.07.2020
    Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25 Начало матча 1 июля 2020г в 20:00 мск  ...
  • Арсенал Тула - Ахмат прямая трансляция 01.07.2020
    Арсенал Тула - Ахмат прямая трансляция 01.07.2020
    Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25 Начало матча 1 июля 2020г в 17:30 мск...
  • Тамбов - Зенит прямая трансляция 01.07.2020
    Тамбов - Зенит прямая трансляция 01.07.2020
    Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25 Начало матча 1 июля 2020г в 17:30 мск...
  • Оренбург - Урал прямая трансляция 01.07.2020
    Оренбург - Урал прямая трансляция 01.07.2020
    Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25 Начало матча 1 июля 2020г в 15:00 мск...
  • Рубин - Амкар прямая трансляция смотреть онлайн
    Рубин - Амкар прямая трансляция смотреть онлайн
    ...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close