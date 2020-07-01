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Тамбов - Зенит прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Россия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 25
Начало матча 1 июля 2020г в 17:30 мск
ТамбовЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Тамбов
Тамбов
Зенит
Санкт-Петербург
88РоссияврГиорги Шелия
15РоссиязщАлександр Филин
27РоссиязщАлексей Грицаенко
22РоссиязщИгорь Юрганов
2РоссиязщАлексей Рыбин
65'
8РоссияпзАнтон Килин
73'
92МолдавияпзВалерий Чуперка
77РоссияпзМихаил Костюков
80'
25РоссияпзПавел Карасев
65'
13РоссиянпВладимир Обухов
19РоссиянпГеоргий Мелкадзе
5РоссиязщЕвгений Шляков
65'
81РоссияпзВладимир Кабахидзе
65'
29УкраиназщАлександр Каплиенко
73'
11РоссиянпАртём Федчук
80'
99РоссияврАндрей Лунёв
15РоссиязщВячеслав Караваев
80'
44УкраиназщЯрослав Ракицкий
6СербиязщБранислав Иванович
3БразилиязщДуглас дос Сантос
14РоссияпзДалер Кузяев
67'
5КолумбияпзВильмар Барриос
27РоссияпзМагомед Оздоев
90+2'
22РоссиянпАртём Дзюба
8Бразилиянп Малком
81'
7ИраннпСердар Азмун
67'
91РоссияпзАлексей Сутормин
67'
10АргентинапзЭмилиано Ригони
67'
19РоссиязщИгорь Смольников
80'
4ВенесуэлазщЙордан Осорио
81'
21РоссияпзАлександр Ерохин
90+2'
Запасные
73РоссияврНикита Чагров
58РоссиязщАдесойе Ойеволе
30РоссиязщСослан Таказов
7РоссияпзНикита Саламатов
9РоссиянпХасан Мамтов
90РоссиянпДмитрий Меренчуков
41РоссияврМихаил Кержаков
78РоссияврАлександр Васютин
87РоссиязщДанила Прохин
38РоссияпзЛеон Мусаев
18РоссияпзЮрий Жирков
11АргентинанпСебастьян Дриусси
92РоссиянпДаниил Шамкин
Главные тренеры
РоссияТимур Каральбиевич Шипшев
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
2019/20 14 июля Россия - Премьер-Лига Тур 1 Зенит2 : 1Тамбов
2016/17 22 сентября Кубок России 1/16 финала Тамбов0 : 5Зенит
Текстовая трансляция
90+4'
Матч окончен! «Зенит» на выезде вырвал победу у «Тамбова» — 2:1. Тамбовчане в концовке сравняли счёт после гола Чуперки с пенальти, но уже в компенсированное время Ригони принёс победу питерцам. «Тамбов» потерпел третье поражение подряд, а команда Сергея Семака увеличила свой отрыв от преследователей. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
 
Александр Филин
Филин в подкате зарядил по ногам Ригони и получил карточку.
90+2'
 
Александр Ерохин
Ерохин в игре.
90+2'
 
Магомед Оздоев
Оздоев заменён.
90+1'
1:2
Эмилиано Ригони
ГОЛ! Оздоев навесил в штрафную, мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол!
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
1:1
Валерий Чуперка
ГОЛ! Чуперка с пенальти пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но спасти команду не сумел!
87'
Пенальти в ворота «Зенита»! Прошла подача в штрафную, а Ракицкий борьбе в воздухе подтолкнул Федчука.
85'
Чуперка с углового навесил на ближнюю штангу — питерцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
83'
Шляков ускорился по флангу и навесил в штрафную — Смольников перевёл мяч на угловой, опередив Обухова.
81'
 
Йордан Осорио
Осорио в игре.
81'
 
Малком
Малком заменён.
80'
 
Артём Федчук
Федчук на поле.
80'
 
Михаил Костюков
Костюков заменён.
80'
 
Игорь Смольников
Смольников вышел вместо Караваева.
80'
 
Вячеслав Караваев
Двойная замена у «Зенита».
78'
Питерцы спокойно катают мяч возле чужой штрафной. Всё под контролем у команды Сергея Семака.
77'
Сутормин открылся и получил пас в штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд.
75'
Успокоилась игра, борьба за мяч перешла в центр поля.
73'
 
Александр Каплиенко
Каплиенко в игре.
73'
 
Антон Килин
Килин заменён у «Тамбова».
71'
Иванович с центра штрафной пробил головой после навеса с углового! Мяч прошёл рядом со штангой.
69'
Момент у «Тамбова»! Мелкадзе разогнал атаку хозяев, Обухов дошёл до штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!
67'
 
Эмилиано Ригони
Ригони в игре.
67'
 
Сердар Азмун
Азмун заменён.
67'
 
Алексей Сутормин
Сутормин вышел вместо Кузяева.
67'
 
Далер Кузяев
И двойная замена от Сергея Семака.
65'
 
Владимир Кабахидзе
Кабахидзе в игре.
65'
 
Павел Карасев
Карасев заменён.
65'
 
Евгений Шляков
Шляков вышел вместо Рыбина.
65'
 
Алексей Рыбин
Двойная замена у «Тамбова».
63'
Малком разогнал атаку и прострелил в штрафную, но Оздоева не пустили к мячу.
61'
Ответ «Тамбова»! Мелкадзе ускорился и со входа в штрафную пробил по воротам — Лунёв на месте.
59'
Момент! Азмун классной передачей разрезал оборону хозяев — Шелия вовремя выскочил из ворот и помешал Малкому выскочить один на один!
58'
Рыбин подключился к атаке и вырезал подачу, но партнёрам не удалось пробить.
56'
Мелкадзе! Со входа в штрафную пробил по центру ворот — Лунёв без проблем забрал мяч.
54'
Дзюба сместился на левый край и вырезал подачу во вратарскую! Азмун высоко выпрыгнул, но не сумел пробить головой по воротам.
52'
Чуперка в центре поля сделал подножку Ракицкому, не дав разогнать атаку питерцам.
50'
«Зенит» продолжает давить. Оздоев пробил в касание после скидки Дзюбы — рикошет и угловой.
48'
Дзюба сделал передачу в штрафную — Грицаенко поставил корпус и не пустил Азмуна к мячу.
46'
Стартовал второй тайм!
45'
Перерыв! 1:0 в пользу «Зенита» после 45 минут. Питерцы владели территорией, были подходы к штрафной, а единственный гол под занавес тайма забил Азмун.
43'
0:1
Сердар Азмун
ГОЛ! Малком с фланга навесил в штрафную, Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, а Азмун опередил соперника и переправил мяч мимо Шелии!
41'
Ещё один заброс в штрафную «Тамбова» — Грицаенко выпрыгнул выше всех и выбил мяч.
39'
Рыбин с фланга сделал перевод к штрафной, Чуперка принял мяч и пальнул в дальний угол — промах!
37'
В невысоком темпе идёт игра. «Зенит» владеет территорией, но нет моментов у ворот Шелии.
35'
Дуглас с левого края прострелил в штрафную, но Азмун проскочил мимо и мяч прикатился к Шелии.
33'
Хозяева провели атаку правым флангом, Дуглас здорово сыграл в отборе и выбил мяч у Обухова.
31'
Дуглас с углового прострелил в штрафную низом, Малком в касание пробил намного выше перекладины!
29'
Питерцы накоротке разыграли мяч в чужой штрафной, но не довели дело до удара. Отбились хозяева.
27'
Мелкадзе получил пас и приложился с 27 метров — мяч улетел в сторону.
26'
Мелкадзе в контратаке сделал заброс в штрафную! Ракицкий выиграл позицию и перехватил мяч.
24'
По владению мячом преимущество у «Зенит» — 62% на 38%. Поактивнее выглядят питерцы.
22'
Ракицкий мягко навесил в штрафную, Грицаенко выиграл борьбу и не пустил Дзюбу к мячу.
20'
Момент! Кузяев из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Шелия отразил мяч перед собой, но тут же накрыл его, не дав Азмуну сыграть на добивании.
18'
Мелкадзе по центру дошёл до штрафной, но далековато отпустил мяч и не сумел пробить.
16'
Дуглас получил обратный пас от Барриоса, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — мяч угодил в сетку с внешней стороны.
14'
Дуглас подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел далеко в сторону.
13'
Питерцы в позиционной атаке. Кузяев получил пас у штрафной и пробил — рикошет и угловой.
12'
 
Валерий Чуперка
Чуперка в центре поля грубо атаковал Азмуна. Жёлтая карточка.
9'
Малком сделал проникающую передачу в штрафную! Азмун далековато отпустил мяч, а мог выскочить один на один.
7'
Килин ускорился по флангу и выполнил подачу, но мяч пошёл слишком высоко.
5'
Килин на скорости ушёл от Караваева и прострелил с левого края — мяч угодил в сетку с внешней стороны.
3'
Сразу же возник момент у «Зенита»! Оздоев с левого края вывалился на ворота, но не сумел перебросить мяч через Шелию.
1'
Матч стартовал! Футболисты «Тамбова» разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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