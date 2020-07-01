Тамбов - Зенит прямая трансляция 01.07.2020

Предлагаем Вашему вниманию ссылки на матч Тамбов - Зенит на русском языке. Начало которого 01 июля 2020 года в 17-30 мск. Мы оперативно ищем новые трансляции, которые проходят на различных видео хостингах, и регулярно обновляем информацию на сайте. Так что посмотреть прямую трансляцию – не проблема для обладателя интернет-соединения с более-менее приличной скоростью загрузки. Смотреть матч через приложения? Легко! Хороший способ смотреть футбол онлайн – это смотреть с помощью различных приложений, таких как SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Чтобы не искать ссылки в сети Интернет на показ конкретного матча, можно просто знать время начала трансляции футбольного матча и посетив наш сайт, выбрать искомый матч в меню. Это намного удобнее, чем тратить время на поиск в сети. Смотрите футбол с нами!

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! «Зенит» на выезде вырвал победу у «Тамбова» — 2:1. Тамбовчане в концовке сравняли счёт после гола Чуперки с пенальти, но уже в компенсированное время Ригони принёс победу питерцам. «Тамбов» потерпел третье поражение подряд, а команда Сергея Семака увеличила свой отрыв от преследователей. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+3' Александр Филин Филин в подкате зарядил по ногам Ригони и получил карточку.

90+2' Александр Ерохин Ерохин в игре.

90+2' Магомед Оздоев Оздоев заменён.

90+1' 1:2 Эмилиано Ригони ГОЛ! Оздоев навесил в штрафную, мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол!

90' Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' 1:1 Валерий Чуперка ГОЛ! Чуперка с пенальти пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но спасти команду не сумел!

87' Пенальти в ворота «Зенита»! Прошла подача в штрафную, а Ракицкий борьбе в воздухе подтолкнул Федчука.

85' Чуперка с углового навесил на ближнюю штангу — питерцы выиграли борьбу и вынесли мяч.

83' Шляков ускорился по флангу и навесил в штрафную — Смольников перевёл мяч на угловой, опередив Обухова.

81' Йордан Осорио Осорио в игре.

81' Малком Малком заменён.

80' Артём Федчук Федчук на поле.

80' Михаил Костюков Костюков заменён.

80' Игорь Смольников Смольников вышел вместо Караваева.

80' Вячеслав Караваев Двойная замена у «Зенита».

78' Питерцы спокойно катают мяч возле чужой штрафной. Всё под контролем у команды Сергея Семака.

77' Сутормин открылся и получил пас в штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд.

75' Успокоилась игра, борьба за мяч перешла в центр поля.

73' Александр Каплиенко Каплиенко в игре.

73' Антон Килин Килин заменён у «Тамбова».

71' Иванович с центра штрафной пробил головой после навеса с углового! Мяч прошёл рядом со штангой.

69' Момент у «Тамбова»! Мелкадзе разогнал атаку хозяев, Обухов дошёл до штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!

67' Эмилиано Ригони Ригони в игре.

67' Сердар Азмун Азмун заменён.

67' Алексей Сутормин Сутормин вышел вместо Кузяева.

67' Далер Кузяев И двойная замена от Сергея Семака.

65' Владимир Кабахидзе Кабахидзе в игре.

65' Павел Карасев Карасев заменён.

65' Евгений Шляков Шляков вышел вместо Рыбина.

65' Алексей Рыбин Двойная замена у «Тамбова».

63' Малком разогнал атаку и прострелил в штрафную, но Оздоева не пустили к мячу.

61' Ответ «Тамбова»! Мелкадзе ускорился и со входа в штрафную пробил по воротам — Лунёв на месте.

59' Момент! Азмун классной передачей разрезал оборону хозяев — Шелия вовремя выскочил из ворот и помешал Малкому выскочить один на один!

58' Рыбин подключился к атаке и вырезал подачу, но партнёрам не удалось пробить.

56' Мелкадзе! Со входа в штрафную пробил по центру ворот — Лунёв без проблем забрал мяч.

54' Дзюба сместился на левый край и вырезал подачу во вратарскую! Азмун высоко выпрыгнул, но не сумел пробить головой по воротам.

52' Чуперка в центре поля сделал подножку Ракицкому, не дав разогнать атаку питерцам.

50' «Зенит» продолжает давить. Оздоев пробил в касание после скидки Дзюбы — рикошет и угловой.

48' Дзюба сделал передачу в штрафную — Грицаенко поставил корпус и не пустил Азмуна к мячу.

46' Стартовал второй тайм!

45' Перерыв! 1:0 в пользу «Зенита» после 45 минут. Питерцы владели территорией, были подходы к штрафной, а единственный гол под занавес тайма забил Азмун.

43' 0:1 Сердар Азмун ГОЛ! Малком с фланга навесил в штрафную, Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, а Азмун опередил соперника и переправил мяч мимо Шелии!

41' Ещё один заброс в штрафную «Тамбова» — Грицаенко выпрыгнул выше всех и выбил мяч.

39' Рыбин с фланга сделал перевод к штрафной, Чуперка принял мяч и пальнул в дальний угол — промах!

37' В невысоком темпе идёт игра. «Зенит» владеет территорией, но нет моментов у ворот Шелии.

35' Дуглас с левого края прострелил в штрафную, но Азмун проскочил мимо и мяч прикатился к Шелии.

33' Хозяева провели атаку правым флангом, Дуглас здорово сыграл в отборе и выбил мяч у Обухова.

31' Дуглас с углового прострелил в штрафную низом, Малком в касание пробил намного выше перекладины!

29' Питерцы накоротке разыграли мяч в чужой штрафной, но не довели дело до удара. Отбились хозяева.

27' Мелкадзе получил пас и приложился с 27 метров — мяч улетел в сторону.

26' Мелкадзе в контратаке сделал заброс в штрафную! Ракицкий выиграл позицию и перехватил мяч.

24' По владению мячом преимущество у «Зенит» — 62% на 38%. Поактивнее выглядят питерцы.

22' Ракицкий мягко навесил в штрафную, Грицаенко выиграл борьбу и не пустил Дзюбу к мячу.

20' Момент! Кузяев из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Шелия отразил мяч перед собой, но тут же накрыл его, не дав Азмуну сыграть на добивании.

18' Мелкадзе по центру дошёл до штрафной, но далековато отпустил мяч и не сумел пробить.

16' Дуглас получил обратный пас от Барриоса, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — мяч угодил в сетку с внешней стороны.

14' Дуглас подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел далеко в сторону.

13' Питерцы в позиционной атаке. Кузяев получил пас у штрафной и пробил — рикошет и угловой.

12' Валерий Чуперка Чуперка в центре поля грубо атаковал Азмуна. Жёлтая карточка.

9' Малком сделал проникающую передачу в штрафную! Азмун далековато отпустил мяч, а мог выскочить один на один.

7' Килин ускорился по флангу и выполнил подачу, но мяч пошёл слишком высоко.

5' Килин на скорости ушёл от Караваева и прострелил с левого края — мяч угодил в сетку с внешней стороны.

3' Сразу же возник момент у «Зенита»! Оздоев с левого края вывалился на ворота, но не сумел перебросить мяч через Шелию.

1' Матч стартовал! Футболисты «Тамбова» разыграли мяч с центра поля.