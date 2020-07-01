Тамбов - Зенит прямая трансляция 01.07.2020

Текстовая трансляция
90+4'
Матч окончен! «Зенит» на выезде вырвал победу у «Тамбова» — 2:1. Тамбовчане в концовке сравняли счёт после гола Чуперки с пенальти, но уже в компенсированное время Ригони принёс победу питерцам. «Тамбов» потерпел третье поражение подряд, а команда Сергея Семака увеличила свой отрыв от преследователей. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Александр Филин
Филин в подкате зарядил по ногам Ригони и получил карточку.
90+2'
Александр Ерохин
Ерохин в игре.
90+2'
Магомед Оздоев
Оздоев заменён.
90+1'
1:2
Эмилиано Ригони
ГОЛ! Оздоев навесил в штрафную, мяч отскочил к Ригони, который в касание зарядил в дальний нижний угол!
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
1:1
Валерий Чуперка
ГОЛ! Чуперка с пенальти пробил в нижний угол — Лунёв угадал направление удара, но спасти команду не сумел!
87'
Пенальти в ворота «Зенита»! Прошла подача в штрафную, а Ракицкий борьбе в воздухе подтолкнул Федчука.
85'
Чуперка с углового навесил на ближнюю штангу — питерцы выиграли борьбу и вынесли мяч.
83'
Шляков ускорился по флангу и навесил в штрафную — Смольников перевёл мяч на угловой, опередив Обухова.
81'
Йордан Осорио
Осорио в игре.
81'
Малком
Малком заменён.
80'
Артём Федчук
Федчук на поле.
80'
Михаил Костюков
Костюков заменён.
80'
Игорь Смольников
Смольников вышел вместо Караваева.
80'
Вячеслав Караваев
Двойная замена у «Зенита».
78'
Питерцы спокойно катают мяч возле чужой штрафной. Всё под контролем у команды Сергея Семака.
77'
Сутормин открылся и получил пас в штрафной, но арбитр зафиксировал офсайд.
75'
Успокоилась игра, борьба за мяч перешла в центр поля.
73'
Александр Каплиенко
Каплиенко в игре.
73'
Антон Килин
Килин заменён у «Тамбова».
71'
Иванович с центра штрафной пробил головой после навеса с углового! Мяч прошёл рядом со штангой.
69'
Момент у «Тамбова»! Мелкадзе разогнал атаку хозяев, Обухов дошёл до штрафной и пробил на исполнение — мяч пролетел рядом с девяткой!
67'
Эмилиано Ригони
Ригони в игре.
67'
Сердар Азмун
Азмун заменён.
67'
Алексей Сутормин
Сутормин вышел вместо Кузяева.
67'
Далер Кузяев
И двойная замена от Сергея Семака.
65'
Владимир Кабахидзе
Кабахидзе в игре.
65'
Павел Карасев
Карасев заменён.
65'
Евгений Шляков
Шляков вышел вместо Рыбина.
65'
Алексей Рыбин
Двойная замена у «Тамбова».
63'
Малком разогнал атаку и прострелил в штрафную, но Оздоева не пустили к мячу.
61'
Ответ «Тамбова»! Мелкадзе ускорился и со входа в штрафную пробил по воротам — Лунёв на месте.
59'
Момент! Азмун классной передачей разрезал оборону хозяев — Шелия вовремя выскочил из ворот и помешал Малкому выскочить один на один!
58'
Рыбин подключился к атаке и вырезал подачу, но партнёрам не удалось пробить.
56'
Мелкадзе! Со входа в штрафную пробил по центру ворот — Лунёв без проблем забрал мяч.
54'
Дзюба сместился на левый край и вырезал подачу во вратарскую! Азмун высоко выпрыгнул, но не сумел пробить головой по воротам.
52'
Чуперка в центре поля сделал подножку Ракицкому, не дав разогнать атаку питерцам.
50'
«Зенит» продолжает давить. Оздоев пробил в касание после скидки Дзюбы — рикошет и угловой.
48'
Дзюба сделал передачу в штрафную — Грицаенко поставил корпус и не пустил Азмуна к мячу.
46'
Стартовал второй тайм!
45'
Перерыв! 1:0 в пользу «Зенита» после 45 минут. Питерцы владели территорией, были подходы к штрафной, а единственный гол под занавес тайма забил Азмун.
43'
0:1
Сердар Азмун
ГОЛ! Малком с фланга навесил в штрафную, Дзюба головой сделал скидку во вратарскую, а Азмун опередил соперника и переправил мяч мимо Шелии!
41'
Ещё один заброс в штрафную «Тамбова» — Грицаенко выпрыгнул выше всех и выбил мяч.
39'
Рыбин с фланга сделал перевод к штрафной, Чуперка принял мяч и пальнул в дальний угол — промах!
37'
В невысоком темпе идёт игра. «Зенит» владеет территорией, но нет моментов у ворот Шелии.
35'
Дуглас с левого края прострелил в штрафную, но Азмун проскочил мимо и мяч прикатился к Шелии.
33'
Хозяева провели атаку правым флангом, Дуглас здорово сыграл в отборе и выбил мяч у Обухова.
31'
Дуглас с углового прострелил в штрафную низом, Малком в касание пробил намного выше перекладины!
29'
Питерцы накоротке разыграли мяч в чужой штрафной, но не довели дело до удара. Отбились хозяева.
27'
Мелкадзе получил пас и приложился с 27 метров — мяч улетел в сторону.
26'
Мелкадзе в контратаке сделал заброс в штрафную! Ракицкий выиграл позицию и перехватил мяч.
24'
По владению мячом преимущество у «Зенит» — 62% на 38%. Поактивнее выглядят питерцы.
22'
Ракицкий мягко навесил в штрафную, Грицаенко выиграл борьбу и не пустил Дзюбу к мячу.
20'
Момент! Кузяев из-за пределов штрафной пробил в нижний угол — Шелия отразил мяч перед собой, но тут же накрыл его, не дав Азмуну сыграть на добивании.
18'
Мелкадзе по центру дошёл до штрафной, но далековато отпустил мяч и не сумел пробить.
16'
Дуглас получил обратный пас от Барриоса, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — мяч угодил в сетку с внешней стороны.
14'
Дуглас подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч улетел далеко в сторону.
13'
Питерцы в позиционной атаке. Кузяев получил пас у штрафной и пробил — рикошет и угловой.
12'
Валерий Чуперка
Чуперка в центре поля грубо атаковал Азмуна. Жёлтая карточка.
9'
Малком сделал проникающую передачу в штрафную! Азмун далековато отпустил мяч, а мог выскочить один на один.
7'
Килин ускорился по флангу и выполнил подачу, но мяч пошёл слишком высоко.
5'
Килин на скорости ушёл от Караваева и прострелил с левого края — мяч угодил в сетку с внешней стороны.
3'
Сразу же возник момент у «Зенита»! Оздоев с левого края вывалился на ворота, но не сумел перебросить мяч через Шелию.
1'
Матч стартовал! Футболисты «Тамбова» разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура РПЛ: «Тамбов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.