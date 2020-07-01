Борнмут - Ньюкасл прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|9 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|2018/19
|16 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 2
|2018/19
|10 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|2017/18
|24 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 2
|2017/18
|4 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
|2015/16
|5 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 3
|2015/16
|7 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 1
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