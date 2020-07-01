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Борнмут - Ньюкасл прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Англия. Премьер Лига 2019/20 | Тур 32
Начало матча 01 июля 2020г в 20:00 мск
БорнмутНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 9 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
2018/19 16 марта Англия - Премьер-лига Тур 31 Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
2018/19 10 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Борнмут
2017/18 24 февраля Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут2 : 2Ньюкасл Юнайтед
2017/18 4 ноября Англия - Премьер-лига Тур 11 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Борнмут
2015/16 5 марта Англия - Премьер-лига Тур 29 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Борнмут
2015/16 7 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Борнмут0 : 1Ньюкасл Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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