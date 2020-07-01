Арсенал - Норвич прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|1 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|2017/18
|24 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1 ДВ
|2015/16
|30 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|2015/16
|29 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|2013/14
|11 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|2013/14
|19 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 1
|2012/13
|13 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 1
|2012/13
|20 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|2011/12
|5 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 3
|2011/12
|19 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
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