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Вальядолид - Леванте прямая трансляция 01.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 01 июля 2020г в 23:00 мск
ВальядолидЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 31 августа Испания - Примера Тур 3 Леванте2 : 0Вальядолид
2018/19 20 января Испания - Примера Тур 20 Леванте2 : 0Вальядолид
2018/19 27 сентября Испания - Примера Тур 6 Вальядолид2 : 1Леванте
2016/17 11 марта Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Вальядолид0 : 4Леванте
2016/17 2 октября Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Леванте3 : 2Вальядолид
2013/14 22 февраля Испания - Примера Тур 25 Вальядолид1 : 1Леванте
2013/14 24 сентября Испания - Примера Тур 6 Леванте1 : 1Вальядолид
2012/13 26 января Испания - Примера Тур 21 Леванте2 : 1Вальядолид
2012/13 27 августа Испания - Примера Тур 2 Вальядолид2 : 0Леванте
2007/08 6 апреля Испания - Примера Тур 31 Леванте0 : 3Вальядолид

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