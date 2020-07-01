Интер - Брешия прямая трансляция 01.07.2020
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|2019/20
|29 октября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|2010/11
|11 марта
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|2010/11
|6 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
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