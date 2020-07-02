Эибар - Осасуна прямая трансляция 02.07.2020
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|2019/20
|24 августа
|Испания - Примера
|Тур 2
|0 : 0
|2016/17
|13 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|2016/17
|12 января
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0
|2016/17
|3 января
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 3
|2016/17
|17 октября
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 3
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