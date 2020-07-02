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Эибар - Осасуна прямая трансляция 02.07.2020

Футбол | Испания. Ла Лига 2019/20 | Тур 33
Начало матча 02 июля 2020г в 20:30 мск
ЭйбарОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2019/20 24 августа Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 0Эйбар
2016/17 13 марта Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 1Эйбар
2016/17 12 января Кубок Испании 1/8 финала Эйбар0 : 0Осасуна
2016/17 3 января Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 3Эйбар
2016/17 17 октября Испания - Примера Тур 8 Эйбар2 : 3Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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