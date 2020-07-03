Львов - Ворскла прямая трансляция 03.07.2020
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|2020
|31 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 2
|1 : 1
|2020
|9 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|2 : 0
|2020
|10 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|3 : 2
|2019
|4 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|0 : 2
|2019
|4 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|1 : 0
|2008/09
|13 марта
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|2008/09
|16 августа
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
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