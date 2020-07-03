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Львов - Ворскла прямая трансляция 03.07.2020

Футбол | Украина. Премьер Лига 2019/20 | Тур 02
Начало матча 03 июля 2020г в 19:00 мск
ЛьвовВорскла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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История личных встреч
2020 31 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 2 Ворскла1 : 1Львов
2020 9 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов2 : 0Ворскла
2020 10 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ворскла3 : 2Львов
2019 4 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Львов0 : 2Ворскла
2019 4 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Ворскла1 : 0Львов
2008/09 13 марта Украина - Премьер-лига Тур 20 Ворскла0 : 0Львов
2008/09 16 августа Украина - Премьер-лига Тур 5 Львов0 : 0Ворскла

Отзывы и комментарии к матчу

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