Интер - Милан 26.01.2021 прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+11' Финальный свисток! 2:1 по итогам нашего матча! В драматичной борьбе победу сегодня удалось одержать «Интеру». В ответ на гол Ибрагимовича в первом тайме хозяева после перерыва отметились точными ударами Лукаку с пенальти и Эриксена со штрафного. Решающее влияние на исход противостояния оказало удаление с поля Ибрагимовича.

90+10' Ашраф Хакими Хакими получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.

90+9' Франк Кессье Кессье получил желтую карточку за грубую игру.

90+7' 2:1 Кристиан Эриксен Гол! 2:1! Эриксен исполнил классный удар со штрафного над стенкой из футболистов «Милана» в ближний верхний угол ворот.

90+6' Мейте сфолил против Лаутаро в центральной зоне у своей штрафной. Это отличный шанс для «Интера».

90+5' Янг исполнил слишком сильную подачу в чужую штрафную и Хакими добрался до мяча уже за лицевой линией поля.

90+3' Барелла грубо сыграл в верховом единоборстве против Кессье в центре поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.

90+2' Эшли Янг Янг сменил на левом фланге Коларова.

90+1' Десять минут добавил арбитр к основному времени матча.

90' Лаутаро отпасовал в центр чужой штрафной на Лукаку и тот в касание пробил, но Тэтэрушану в прыжке спас свою команду!

88' Кристиан Эриксен Вышел на поле Эриксен вместо Брозовича.

88' Видаль получил отличную возможность для удара с линии чужой штрафной, но после рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

87' Постоянно атакует сейчас «Интер». С трудом в численном меньшинстве пытаются удержать ничью подопечные Пиоли.

85' Раде Крунич Крунич также сменил Леау.

85' Самуэль Кастильехо Кастильехо вышел вместо Салемакерса с целью освежить игру «Милана» в атаке.

85' Хакими прострелил с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там первым на мяче был Салемакерс.

83' Хакими получил отличную возможность для удара с линии чужой штрафной, но снова надежно в рамке врот действовал Тэтэрушану.

81' Возобновилась у нас игра. Лаутаро попытался головой сбросить мяч в чужой штрафной на Лукаку, но тот лишь нарушил правила против Тэтэрушану.

77' Будет замена арбитра у нас. Пауза затянулась.

75' Арбитр получил повреждение. Пауза у нас в игре.

73' Коларов навесил с углового с левого фланга, мяч заметался по чужой штрафной, но до завершающего удара дело так и не дошло.

71' 1:1 Ромелу Лукаку Гол! 1:1! Лукаку уверенным ударом с точки с рикошетом от перекладины отправил мяч точно в цель.

69' Пенальти! Леау снес в своей штрафной Бареллу!

67' Лаутаро Мартинес Лаутаро вышел на поле вместо Перишича.

65' Анте Ребич Анте Ребич получил желтую карточку за грубую игру.

60' Анте Ребич Ребич вышел на поле вместо Диаса на позицию Ибрагимовича.

58' Златан Ибрагимович Ибрагимович откровенно наступил на ногу Коларову в центре поля и получил вторую желтую карточку!

58' Под серьезным прессингом находятся футболисты «Милана» и при этом толком не выходит атакующая игра у подопечных Пиоли.

56' Барелла получил повреждение. Пауза у нас в игре.

54' Романьоли откровенно сзади ударил по ногам Лукаку поблизости от центра поля. Арбитр ограничился устным предупреждением.

52' Марсело Брозович Брозович получил желтую карточку за грубый фол против Леау в центре поля.

51' А теперь уже Алексис Санчес в касание пробил из центра штрафной после паса от Хакими, но снова выручил свою команду Тэтэрушану.

50' Мейте нарушил правила поблизости от своей штрафной. Коларов попытался закрутить мяч со штрафного с левого фланга атаки под перекладину, но Тэтэрушану выручил свою команду.

48' Перишич навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где надежно на выходе сыграл Тэтэрушану.

46' Ашраф Хакими Хакими вышел на поле вместо провалившего первый тайм Дармиана.

46' Начался второй тайм!"

45+2' Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Единственный пока гол провел Златан Ибрагимович и после перерыва «Интеру» придется прибавить в атакующей активности. А тем временем приходится успокаивать партнерам по команде Лукаку, чтобы тот разъяренный не набросился на Ибрагимовича.

45' Ромелу Лукаку Лукаку также получил желтую карточку за бодание головой с Ибрагимовичем.

45' Златан Ибрагимович Ибрагимович получил желтую карточку по итогам конфликтного эпизода с Лукаку.

43' Дармиан подключился к атаке своей команды по правому флангу, но сыграл неудачно и в итоге выпустил мяч за боковую линию поля.

41' Тео Эрнандес выполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Ибрагимович не имел шансов успеть на этот пас.

39' Лукаку приблизился к чужой штрафной по центру, но идеально сыграл против него в подкате Романьоли, сумев разрядить ситуацию.

37' Перишич навесил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда пробил головой Алексис Санчес, но Томори принял этот удар на себя!

35' Удается сейчас организовать спокойный контроль мяча футболистам «Милана». Уже могут себе позволить никуда не торопиться красно-черные.

33' Перишич получил повреждение в столкновении с Салемакерсом. Пауза у нас в игре.

31' 0:1 Златан Ибрагимович Гол! 0:1! Мейте выиграл подбор у чужой штрафной и сбросил мяч на Ибрагимовича, а тот прицельно низом пробил с рикошетом от штанги в дальний угол ворот!

28' Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Интера». Однако, явно не забывают про возможность контратаки и подопечные Пиоли.

26' Момент у «Интера»! Дармиан отпасовал низом в чужую штрафную на Лукаку и тот пробил из-под Романьоли в ближний угол ворот, но Тэтэрушану ногой парировал этот удар!

24' Ибрагимович попытался обострить игру передачей низом у чужой штрафной, но вышло в ноги сопернику.

22' Санчес перевел мяч на правый фланг атаки, откуда Дармиан навесил в центр чужой штрафной, где против Лукаку на оепрежение сыграл Романьоли.

20' Фикайо Томори Вынужденная замена из-за травмы. Томори вышел в своем первом матче за «Милан» вместо Кьера.

18' Коларов неудачно пробил со штрафного в стенку из футболистов «Милана».

17' Симон Кьер Кьер получил желтую карточку за грубый фол против Санчеса поблизости от своей штрафной.

15' Момент у «Милана»! Леау навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Ибрагимович головой сбросил мяч во вратарскую, но Браим Диас немного не дотянулся до мяча.

13' Лукаку вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, но исполнил неудачную подачу в центр мимо всех партнеров по команде.

11' Санчес отпасовал у чужой штрафной правее на Дармиана, но тот промедлил с решением и в итоге лишился мяча.

9' С переменным успехом развивается у нас сейчас игра. Обе команды стараются проводить свои атаки.

7' Далот оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной, попытался пробить, но угодил в защитника.

5' Перишич вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и навесил во вратарскую, где Кьер сумел опередить Лукаку.

3' Рафаэл Леау получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч рядом со штангой.

1' Матч начался!