Интер - Милан 26.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Интер - Милан, который запланирован на 26 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кубок Италии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Самир Ханданович
|11
|зщ
|Александар Коларов
|
90+2'
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|
46'
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|14
|пз
|Иван Перишич
|
67'
|22
|пз
|Артуро Видаль
|77
|пз
|Марсело Брозович
|
88'
|23
|пз
|Николо Барелла
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|7
|нп
|Алексис Санчес
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|
46'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|
67'
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|
88'
|15
|зщ
|Эшли Янг
|
90+2'
|1
|вр
|Чиприан Тэтэрушану
|24
|зщ
|Симон Кьер
|
20'
|5
|зщ
|Диогу Далот
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|79
|пз
|Франк Кессье
|18
|пз
|Суалихо Мейте
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|
85'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|
85'
|21
|нп
|Браим Диас
|
60'
|11
|нп
|Златан Ибрагимович
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|
20'
|12
|нп
|Анте Ребич
|
60'
|33
|пз
|Раде Крунич
|
85'
|7
|пз
|Самуэль Кастильехо
|
85'
|27
|вр
|Даниэле Паделли
|97
|вр
|Йонуц Раду
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|13
|зщ
|Андреа Раноккия
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|12
|пз
|Стефано Сенси
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|90
|вр
|Антонио Доннарумма
|96
|вр
|Андреас Юнгдаль
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|20
|зщ
|Пьер Калюлю
|15
|пз
|Йенс Хёуге
|27
|нп
|Дэниел Мальдини
|Антонио Конте
|Стефано Пиоли
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|4 : 2
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|17.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|21.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 0
|04.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|0 : 0
|27.12.2017
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 0 ДВ
|15.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 2
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 32
|2 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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