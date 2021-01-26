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Бетис - Реал Сосьедад 26.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
26 января 2021, Вторник. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
БетисРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Реал Сосьедад, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврХоэль Роблес
15ИспаниязщАлекс Морено
23АлжирзщАйсса Манди
2ИспаниязщМартин Монтойя
12Бразилиязщ Сидней
56'
10ИспанияпзСерхио Каналес
4Кот-д'ИвуарпзПоль Акуоку
85'
20МексиканпДиего Лайнес
67'
11ИспаниянпКристиан Тельо
67'
8ФранциянпНабиль Фекир
85'
19ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
6ИспаниязщВиктор Руис
56'
17Испанияпз Хоакин
67'
28Испаниянп Родри
67'
14ПортугалияпзВильям Карвалью
85'
9ИспаниянпБорха Иглесиас
85'
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
90'
18ИспаниязщАндони Горосабель
85'
20ИспаниязщНачо Монреаль
24ФранциязщРобен Ле Норман
8ИспанияпзМикель Мерино
4ИспанияпзАсьер Ильярраменди
14ИспанияпзХон Альдалур
54'
7Испаниянп Порту
85'
19ШвециянпАлександер Исак
64'
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
64'
5ИспанияпзИгор Субельдия
54'
36ИспанияпзМартин Субименди
64'
17ИспаниянпМартин Кастельянос
64'
11БельгияпзАднан Янузай
85'
22ИспаниянпАндер Барренечеа
85'
9ИспаниянпКарлос Фернандес
90'
Запасные
30ИспанияврДаниэль Ребольо
22Бразилиязщ Эмерсон
18МексикапзАндрес Гуардадо
7Испаниянп Хуанми
34ИспанияврГаиска Аеса
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
16ИспанияпзАндер Гевара
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
23.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Реал Сосьедад2 : 2Бетис
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Бетис0 : 3Реал Сосьедад
19.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Бетис3 : 0Реал Сосьедад
20.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад3 : 1Бетис
04.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад2 : 1Бетис
17.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Реал Сосьедад2 : 2Бетис
10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Бетис0 : 0Реал Сосьедад
02.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Бетис1 : 0Реал Сосьедад
01.03.2018 Испания - Примера Тур 26 Бетис0 : 0Реал Сосьедад
01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Реал Сосьедад4 : 4Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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