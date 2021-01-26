Бетис - Реал Сосьедад 26.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Реал Сосьедад, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|23
|зщ
|Айсса Манди
|2
|зщ
|Мартин Монтойя
|12
|зщ
|Сидней
56'
|10
|пз
|Серхио Каналес
|4
|пз
|Поль Акуоку
85'
|20
|нп
|Диего Лайнес
67'
|11
|нп
|Кристиан Тельо
67'
|8
|нп
|Набиль Фекир
85'
|19
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|6
|зщ
|Виктор Руис
56'
|17
|пз
|Хоакин
67'
|28
|нп
|Родри
67'
|14
|пз
|Вильям Карвалью
85'
|9
|нп
|Борха Иглесиас
85'
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
90'
|18
|зщ
|Андони Горосабель
85'
|20
|зщ
|Начо Монреаль
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|8
|пз
|Микель Мерино
|4
|пз
|Асьер Ильярраменди
|14
|пз
|Хон Альдалур
54'
|7
|нп
|Порту
85'
|19
|нп
|Александер Исак
64'
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
64'
|5
|пз
|Игор Субельдия
54'
|36
|пз
|Мартин Субименди
64'
|17
|нп
|Мартин Кастельянос
64'
|11
|пз
|Аднан Янузай
85'
|22
|нп
|Андер Барренечеа
85'
|9
|нп
|Карлос Фернандес
90'
|30
|вр
|Даниэль Ребольо
|22
|зщ
|Эмерсон
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|7
|нп
|Хуанми
|34
|вр
|Гаиска Аеса
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|16
|пз
|Андер Гевара
|Мануэль Пеллегрини
|Иманол Альгуасиль
|23.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 0
|20.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 9
|3 : 1
|04.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 2
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0
|02.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|01.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 0
|01.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 7
|4 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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