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Боавишта - Спортинг 27.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
27 января 2021, Среда. 00:15 МСК. Примейра, 15-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
БоавиштаСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боавишта - Спортинг, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 15-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боавишта
Порту
Спортинг
Лиссабон
20Бразилиявр Леонардо
4МексиказщХесус Гомес
3ФранциязщАдиль Рами
21ЭквадорзщДжаксон Поросо
2СШАзщРеджи Кэннон
19ПортугалиязщРикарду Мангаш
10АнглияпзАнхель Гомес
6ИспанияпзХави Гарсия
30Бразилияпз Паулинью
17ГондураснпАльберт Элис
8БразилиянпГуставо Сауэрбекк
1ИспанияврАнтонио Адан
13ПортугалиязщЛуиш Нету
5ПортугалиязщНуно Мендеш
24ИспаниязщПедро Порро
4УругвайзщСебастьян Коатес
3МароккозщЗухаир Феддаль
8БразилияпзМатеус Нунес
17ПортугалияпзЖоау Мариу
9СловениянпАндраж Шпорар
11ПортугалиянпНуну Сантуш
77Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
Запасные
1БразилияврРафаэл Бракалли
25ФранциязщЯнис Амаш
22Бразилиязщ Натан
23Анголапз Шоу
24КолумбияпзСебастьян Перес
7ПортугалияпзНуну Сантуш
9ГондураснпХорхе Бенгуче
73ПортугалиянпТьягу Мораиш
11ГамбиянпЮсуфа Нжи
81ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
52ПортугалиязщГонсалу Инасиу
55ПортугалиязщВиторину Антунеш
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
6ПортугалияпзЖоау Палинья
68ПортугалияпзДэниел Браганса
7БразилияпзБруну Табата
20ЭквадорнпГонсало Плата
19ПортугалиянпТьягу Томаш
Главные тренеры
ПортугалияЖезуалду Феррейра
ПортугалияЭмануэл Ферро
ПортугалияРубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Боавишта
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Боавишта1 : 1Спортинг
09.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Боавишта1 : 2Спортинг
28.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 0Боавишта
22.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Боавишта
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Боавишта1 : 3Спортинг
08.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг4 : 0Боавишта
26.11.2016 Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Спортинг
22.02.2016 Португалия - Примейра Тур 23 Спортинг2 : 0Боавишта
26.09.2015 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта0 : 0Спортинг

Отзывы и комментарии к матчу

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