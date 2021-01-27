Боавишта - Спортинг 27.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боавишта - Спортинг, который запланирован на 26 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 15-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|20
|вр
|Леонардо
|4
|зщ
|Хесус Гомес
|3
|зщ
|Адиль Рами
|21
|зщ
|Джаксон Поросо
|2
|зщ
|Реджи Кэннон
|19
|зщ
|Рикарду Мангаш
|10
|пз
|Анхель Гомес
|6
|пз
|Хави Гарсия
|30
|пз
|Паулинью
|17
|нп
|Альберт Элис
|8
|нп
|Густаво Сауэрбекк
|1
|вр
|Антонио Адан
|13
|зщ
|Луиш Нету
|5
|зщ
|Нуно Мендеш
|24
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|3
|зщ
|Зухаир Феддаль
|8
|пз
|Матеус Нунес
|17
|пз
|Жоау Мариу
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Нуну Сантуш
|77
|нп
|Жовани Кабрал
|1
|вр
|Рафаэл Бракалли
|25
|зщ
|Янис Амаш
|22
|зщ
|Натан
|23
|пз
|Шоу
|24
|пз
|Себастьян Перес
|7
|пз
|Нуну Сантуш
|9
|нп
|Хорхе Бенгуче
|73
|нп
|Тьягу Мораиш
|11
|нп
|Юсуфа Нжи
|81
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|52
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|55
|зщ
|Виторину Антунеш
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|6
|пз
|Жоау Палинья
|68
|пз
|Дэниел Браганса
|7
|пз
|Бруну Табата
|20
|нп
|Гонсало Плата
|19
|нп
|Тьягу Томаш
|Жезуалду Феррейра
|Эмануэл Ферро
|Рубен Филипе Маркес Аморим
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|09.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 2
|28.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0
|22.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 3
|08.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|4 : 0
|26.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|22.02.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|2 : 0
|26.09.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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