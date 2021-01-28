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Тоттенхэм - Ливерпуль 28.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 20-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Ливерпуль, который запланирован на 28 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ливерпуль
27.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.06.2019 Лига чемпионов Финал Тоттенхэм Хотспур0 : 2Ливерпуль
31.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 32 Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
04.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Ливерпуль2 : 2Тоттенхэм Хотспур
22.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ливерпуль
11.02.2017 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ливерпуль2 : 0Тоттенхэм Хотспур
25.10.2016 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль2 : 1Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
0'
Промо матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

Отзывы и комментарии к матчу

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