Тоттенхэм - Ливерпуль 28.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Ливерпуль, который запланирован на 28 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жозе Моуринью
|Юрген Клопп
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|01.06.2019
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 2
|31.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 1
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|04.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 2
|22.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|4 : 1
|11.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|25.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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