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Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
30 января 2021, Суббота. 15:30 МСК. АПЛ, 21-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
ЭвертонНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Стив Брюс
История личных встреч
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
03.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
15.03.2015 Англия - Премьер-лига Тур 29 Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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