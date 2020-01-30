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Валенсия - Эльче 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
30 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ВаленсияЭльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Валенсия - Эльче, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хави Грасия
Аргентина Хорхе Альмирон
История личных встреч
23.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Эльче2 : 1Валенсия
20.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Эльче0 : 4Валенсия
25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Валенсия3 : 1Эльче
13.04.2014 Испания - Примера Тур 33 Валенсия2 : 1Эльче
24.11.2013 Испания - Примера Тур 14 Эльче2 : 1Валенсия

Отзывы и комментарии к матчу

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