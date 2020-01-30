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Айнтрахт - Герта 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Коммерцбанк-Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур
АйнтрахтГерта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Айнтрахт - Герта, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Герта
Берлин
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
25.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 3Айнтрахт Ф
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Герта1 : 4Айнтрахт Ф
06.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Айнтрахт Ф2 : 2Герта
27.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 0Герта
08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 0Айнтрахт Ф
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Айнтрахт Ф0 : 3Герта
03.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Герта1 : 2Айнтрахт Ф
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Герта2 : 0Айнтрахт Ф
24.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Айнтрахт Ф3 : 3Герта
02.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 0Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

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