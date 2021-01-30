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Боруссия Д - Аугсбург 30.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур
БаварияАугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Дортмунд - Аугсбург, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Германия Хайко Херрлих
История личных встреч
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Аугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Аугсбург2 : 1Боруссия Д
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д4 : 3Аугсбург
26.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия Д1 : 1Аугсбург
30.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Аугсбург1 : 2Боруссия Д
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург1 : 1Боруссия Д
20.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д1 : 1Аугсбург
20.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 27 Аугсбург1 : 3Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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