Боруссия Д - Аугсбург 30.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Дортмунд - Аугсбург, который запланирован на 30 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 19-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эдин Терзич
|Хайко Херрлих
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|4 : 3
|26.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|30.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|20.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|20.03.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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