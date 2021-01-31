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Барселона - Атлетик 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
31 января 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 21-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
БарселонаАтлетик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Атлетик, который запланирован на 31 января 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
17.01.2021 Суперкубок Испании Финал Барселона2 : 3 ДВАтлетик Б
06.01.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетик Б2 : 3Барселона
23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Барселона1 : 0Атлетик Б
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б1 : 0Барселона
16.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б1 : 0Барселона
10.02.2019 Испания - Примера Тур 23 Атлетик Б0 : 0Барселона
29.09.2018 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 1Атлетик Б
18.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Барселона2 : 0Атлетик Б
28.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 2Барселона
04.02.2017 Испания - Примера Тур 21 Барселона3 : 0Атлетик Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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