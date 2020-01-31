  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Специя - Удинезе 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
31 января 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 20-й тур
Главный судья: Антонио Ди Мартино (Италия)
СпецияУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Специя - Удинезе, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Специя
Специя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Лука Готти
История личных встреч
30.09.2020 Италия - Серия А Тур 1 Удинезе0 : 2Специя
13.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Удинезе2 : 3Специя

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Специя - Верона 03.01.2021 прямая трансляция
    Специя - Верона 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Лука Пайретто...
  • Специя - Дженоа 23.12.2020 прямая трансляция
    Специя - Дженоа 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336 23 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 14 -й тур Главный судья: Давиде Масса...
  • Торино - Специя 16.01.2021 прямая трансляция
    Торино - Специя 16.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500 16 января 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Микаэль Фаббри...
  • Рома - Специя 23.01.2021 прямая трансляция
    Рома - Специя 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698 23 января 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Лука Пайретто (Турин,...
  • Наполи - Специя 28.01.2021 прямая трансляция
    Наполи - Специя 28.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240 28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/4 Финала...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close