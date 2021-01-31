Наполи - Парма 31.01.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Парма, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Дженнаро Гаттузо
|Роберто Д'Аверса
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 2
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 2
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 4
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 0
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 2
|18.12.2014
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 0
|06.04.2014
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 0
|23.11.2013
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 1
|27.01.2013
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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