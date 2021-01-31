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Страсбург - Реймс 31.01.2021 прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
31 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 22-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
СтрасбурРеймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Реймс, который запланирован на 31 января 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Тьерри Лаури
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Реймс2 : 1Страсбург
09.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург3 : 0Реймс
07.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Реймс0 : 0 4 : 2Страсбург
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс0 : 0Страсбург
03.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург4 : 0Реймс
15.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс2 : 1Страсбург
08.04.2017 Франция - Лига 2 Тур 32 Реймс1 : 1Страсбург
05.11.2016 Франция - Лига 2 Тур 14 Страсбург1 : 2Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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