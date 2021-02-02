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Альмерия - Севилья смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
2 Февраля 2021, Вторник. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 Финала
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
АльмерияСевилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Альмерия - Севилья, который запланирован на 02 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
Португалия Сантуш Нандинью
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Севилья2 : 1Альмерия
11.01.2015 Испания - Примера Тур 18 Альмерия0 : 2Севилья
09.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Альмерия1 : 3Севилья
06.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Севилья2 : 1Альмерия
01.05.2011 Испания - Примера Тур 34 Альмерия0 : 1Севилья
11.12.2010 Испания - Примера Тур 15 Севилья1 : 3Альмерия
15.05.2010 Испания - Примера Тур 38 Альмерия2 : 3Севилья
23.01.2010 Испания - Примера Тур 19 Севилья1 : 0Альмерия
08.03.2009 Испания - Примера Тур 26 Севилья2 : 1Альмерия
19.10.2008 Испания - Примера Тур 7 Альмерия0 : 1Севилья

Отзывы и комментарии к матчу

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