Альмерия - Севилья смотреть онлайн 02.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Альмерия - Севилья, который запланирован на 02 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Сантуш Нандинью
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Хулен Лопетеги
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|06.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|01.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|11.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 3
|15.05.2010
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|23.01.2010
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|08.03.2009
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
|19.10.2008
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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