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Киль Хольштайн - Дармштадт смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
2 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала
КильДармштадт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Киль Хольштайн - Дармштадт, который запланирован на 02 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Германия Маркус Анфанг
История личных встреч
24.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Дармштадт 980 : 2Хольштайн
29.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Хольштайн1 : 1Дармштадт 98
04.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Дармштадт 982 : 0Хольштайн
09.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Дармштадт 983 : 2Хольштайн
28.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Хольштайн4 : 2Дармштадт 98
07.04.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Хольштайн0 : 0Дармштадт 98
28.10.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Дармштадт 981 : 1Хольштайн

Отзывы и комментарии к матчу

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