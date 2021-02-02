Боруссия Д - Падерборн смотреть онлайн 02.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Падерборн, который запланирован на 02 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эдин Терзич
|Штеффен Баумгарт
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 6
|22.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|3 : 3
|28.10.2015
|Кубок Германии
|2-й раунд
|7 : 1
|18.04.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|22.11.2014
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 16 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 16-й тур Главный судья: Свен...
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Патрик...
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 3 января 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья:...
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360 7 ноября 2020, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 7-й тур...
27 Июля 2013 | Суперкубок Германии 2013...