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Боруссия Д - Падерборн смотреть онлайн 02.02.2021

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
2 Февраля 2021, Вторник. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала
БаварияПадерборн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Падерборн, который запланирован на 02 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Боруссия Д1 : 1Падерборн 07
31.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Падерборн 071 : 6Боруссия Д
22.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия Д3 : 3Падерборн 07
28.10.2015 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия Д7 : 1Падерборн 07
18.04.2015 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д3 : 0Падерборн 07
22.11.2014 Германия - Бундеслига Тур 12 Падерборн 072 : 2Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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