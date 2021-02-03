  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

РБ Лейпциг - Бохум смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
3 Февраля 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Германии, 1/8 Финала
ЛейпцигГерта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке РБ Лейпциг - Бохум, который запланирован на 03 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Кубок Германии, 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бохум
Бохум
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Томас Райс
История личных встреч
02.04.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 РБ Лейпциг3 : 1Бохум
18.10.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 Бохум0 : 1РБ Лейпциг
12.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 28 Бохум1 : 2РБ Лейпциг
24.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг2 : 0Бохум

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 20 января 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный...
  • РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 9 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур Главный...
  • Лейпциг - Байер 30.01.2021 прямая трансляция
    Лейпциг - Байер 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 30 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный...
  • РБ Лейпциг - Кельн 19.12.2020 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Кельн 19.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 19 декабря 2020, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур Главный...
  • РБ Лейпциг - Майнц 20.09.2020 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Майнц 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 20 августа 2020, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close