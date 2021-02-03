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Бордо - Лилль смотреть онлайн 03.02.2021

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Микаэль Лесаж (Франция)
БордоЛилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Лилль, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
13.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 14 Лилль2 : 1Бордо
26.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль3 : 0Бордо
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Лилль1 : 0Бордо
26.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Бордо1 : 0Лилль
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Бордо2 : 1Лилль
08.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 5 Лилль0 : 0Бордо
25.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль2 : 3Бордо
03.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 16 Бордо0 : 1Лилль
26.01.2016 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лилль5 : 1Бордо
16.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Бордо1 : 0Лилль

Отзывы и комментарии к матчу

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