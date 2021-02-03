Бордо - Лилль смотреть онлайн 03.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Лилль, который запланирован на 03 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жан-Луи Гассе
|Кристоф Галтье
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 0
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 0
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|08.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 3
|03.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 1
|26.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|5 : 1
|16.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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