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Тоттенхэм - Челси смотреть онлайн 04.02.2021

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
4 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. АПЛ, 22-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Тоттенхэм ХотспурЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Челси, который запланирован на 04 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Германия Томас Тухель
История личных встреч
29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Челси0 : 0Тоттенхэм Хотспур
29.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 1 5 : 4Челси
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Тоттенхэм Хотспур0 : 2Челси
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.01.2019 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Челси2 : 1 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.01.2019 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Челси
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Челси
01.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Челси1 : 3Тоттенхэм Хотспур
20.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 22-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
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Промо матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

Отзывы и комментарии к матчу

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