Тоттенхэм - Челси смотреть онлайн 04.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Тоттенхэм - Челси, который запланирован на 04 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жозе Моуринью
|Томас Тухель
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|29.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 5 : 4
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|22.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
|24.01.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1 4 : 2
|08.01.2019
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|1 : 0
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 1
|01.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|20.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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