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Белененсеш - Порту смотреть онлайн 04.02.2021

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
4 Февраля 2021, Четверг. 22:00 МСК. Примейра, 17-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
БелененсешПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Белененсеш - Порту, который запланирован на 04 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 17-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
05.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Порту5 : 0Белененсеш
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Белененсеш1 : 1Порту
31.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Порту3 : 0Белененсеш
30.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Белененсеш1 : 2Порту
24.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 0Белененсеш
19.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш2 : 3Порту
02.04.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш2 : 0Порту
04.11.2017 Португалия - Примейра Тур 11 Порту2 : 0Белененсеш
08.04.2017 Португалия - Примейра Тур 28 Порту3 : 0Белененсеш
30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Порту0 : 0Белененсеш

Отзывы и комментарии к матчу

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