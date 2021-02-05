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Герта - Бавария смотреть онлайн 05.02.2021

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
5 Февраля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Бундеслига, 20-й тур
ГертаБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Герта - Бавария, который запланирован на 05 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Герта
Берлин
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Венгрия Паль Дардаи
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария4 : 3Герта
19.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Герта0 : 4Бавария
16.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария2 : 2Герта
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Бавария1 : 0Герта
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Герта2 : 3 ДВБавария
28.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта2 : 0Бавария
24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария0 : 0Герта
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Герта2 : 2Бавария
18.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Герта1 : 1Бавария
21.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 4 Бавария3 : 0Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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