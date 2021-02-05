Фиорентина - Интер смотреть онлайн 05.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Интер, который запланирован на 05 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Чезаре Пранделли
|Антонио Конте
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 0
|29.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 3
|25.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 1
|05.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|20.08.2017
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|22.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|5 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 2 октября 2020, Пятница. 21:45 МСК. Серия А, 3 -й тур Главный судья: Пьеро...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 29 июля 2020, среда. 22:45 МСК. 37-й тур Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи,...
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 19 декабря 2020, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 13 -й тур Главный судья: Франческо...