  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
6 Февраля 2021, Суббота. 18:00 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
НьюкаслСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ньюкасл Юнайтед - Саутгемптон, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Стив Брюс
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
06.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон2 : 0Ньюкасл Юнайтед
07.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Саутгемптон0 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Саутгемптон
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Саутгемптон
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон0 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 0Саутгемптон
15.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
09.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 33 Саутгемптон3 : 1Ньюкасл Юнайтед
09.08.2015 Англия - Премьер-лига Тур 1 Ньюкасл Юнайтед2 : 2Саутгемптон
17.01.2015 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Саутгемптон
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Ньюкасл - Бёрнли 03.10.2020 прямая трансляция
    Ньюкасл - Бёрнли 03.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404 3 октября 2020, Суббота. 22:00 МСК. АПЛ, 4 -й...
  • Ньюкасл - Тоттенхэм прямая трансляция 15.07.2020
    Ньюкасл - Тоттенхэм прямая трансляция 15.07.2020
    Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404 15 июля 2020, среда. 20:00 МСК. 36-й тур Главный...
  • Ньюкасл - Вест Хэм прямая трансляция 05.07.2020
    Ньюкасл - Вест Хэм прямая трансляция 05.07.2020
    Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404 05 июля 2020, воскресенье. 16:15 МСК . 33-й тур  ...
  • Ньюкасл - Брайтон 20.09.2020 прямая трансляция
    Ньюкасл - Брайтон 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. АПЛ, 2...
  • Уотфорд – Ньюкасл прямая трансляция 11.07.2020
    Уотфорд – Ньюкасл прямая трансляция 11.07.2020
    Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500 11 июля 2020, суббота. 14:30 МСК. 35-й тур Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close