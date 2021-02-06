  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Аталанта - Торино смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
6 Февраля 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия)
АталантаТорино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Торино, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Давиде Никола
История личных встреч
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Торино2 : 4Аталанта
25.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Торино0 : 7Аталанта
01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Аталанта2 : 3Торино
23.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Торино2 : 0Аталанта
26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Аталанта0 : 0Торино
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 1Торино
02.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Торино1 : 1Аталанта
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Торино1 : 1Аталанта
11.09.2016 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта2 : 1Торино
10.04.2016 Италия - Серия А Тур 32 Торино2 : 1Аталанта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Серии A: «Аталанта» — «Торино». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Аталанта - Сассуоло 03.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Сассуоло 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Фабио Мареска...
  • Аталанта - Кальяри 14.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Кальяри 14.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 14 января 2021, Четверг. 23:15 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала Главный судья: Федерико...
  • Аталанта - Дженоа 17.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Дженоа 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 17 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Ливио...
  • Аталанта - Парма 06.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Парма 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Юан Лука Сакки...
  • Аталанта - Верона 28.11.2020 прямая трансляция
    Аталанта - Верона 28.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 28 ноября 2020, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 9 -й тур Главный судья: Давиде Масса...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close