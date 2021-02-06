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Шальке - РБ Лейпциг смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
ШалькеЛейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - РБ Лейпциг, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
Швейцария Кристиан Гросс
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 РБ Лейпциг4 : 0Шальке-04
22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Шальке-040 : 5РБ Лейпциг
28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 РБ Лейпциг1 : 3Шальке-04
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Шальке-040 : 1РБ Лейпциг
28.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг0 : 0Шальке-04
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг3 : 1Шальке-04
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Шальке-042 : 0РБ Лейпциг
23.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Шальке-041 : 1РБ Лейпциг
03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 1Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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