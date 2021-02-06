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Фрайбург - Боруссия Д смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Шварцвальд-Штадион (Фрайбург, Германия), вместимость: 24000
6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
ФрайбургБавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фрайбург - Боруссия Дортмунд, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Германия Кристиан Штрайх
Хорватия Эдин Терзич
История личных встреч
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия Д4 : 0Фрайбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия Д1 : 0Фрайбург
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Фрайбург2 : 2Боруссия Д
21.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Фрайбург0 : 4Боруссия Д
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия Д2 : 0Фрайбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия Д2 : 2Фрайбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург0 : 0Боруссия Д
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург0 : 3Боруссия Д
23.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Боруссия Д3 : 1Фрайбург
07.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург0 : 3Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

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