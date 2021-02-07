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Шеффилд Юнайтед - Челси смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
7 Февраля 2021, Воскресенье. 22:15 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
ШеффилдЧелси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шеффилд Юнайтед - Челси, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Челси
Лондон
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Германия Томас Тухель
История личных встреч
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Челси4 : 1Шеффилд Юнайтед
11.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Шеффилд Юнайтед3 : 0Челси
31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси2 : 2Шеффилд Юнайтед
17.03.2007 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси3 : 0Шеффилд Юнайтед
28.10.2006 Англия - Премьер-лига Тур 10 Шеффилд Юнайтед0 : 2Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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