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Осасуна - Эйбар смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
ОсасунаЭйбар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осасуна - Эйбар, который запланирован на 07 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Эйбар
Эйбар
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Эйбар0 : 0Осасуна
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Эйбар0 : 2Осасуна
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Осасуна0 : 0Эйбар
13.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Осасуна1 : 1Эйбар
12.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Эйбар0 : 0Осасуна
03.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала Осасуна0 : 3Эйбар
17.10.2016 Испания - Примера Тур 8 Эйбар2 : 3Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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