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Лацио - Кальяри смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
7 Февраля 2021, Воскресенье. 22:45 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия)
ЛациоКальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лацио - Кальяри, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лацио
Рим
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Кальяри1 : 2Лацио
11.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Кальяри1 : 2Лацио
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Лацио3 : 1Кальяри
11.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Кальяри2 : 2Лацио
22.10.2017 Италия - Серия А Тур 9 Лацио3 : 0Кальяри
19.03.2017 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри0 : 0Лацио
26.10.2016 Италия - Серия А Тур 10 Лацио4 : 1Кальяри
04.04.2015 Италия - Серия А Тур 29 Кальяри1 : 3Лацио

Отзывы и комментарии к матчу

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